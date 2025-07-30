Воды не будет: почему российским туристам придется пока помучаться от жажды

Почти два десятилетия авиапассажиры по всему миру испытывали неудобства, связанные с запретом на провоз жидкостей объемом более 100 мл на борту самолета.

Это ограничение, введенное в 2006 году после раскрытия террористического заговора в Великобритании, стало для многих настоящей головной болью.

История ограничений: борьба с терроризмом ценой комфорта

Причиной введения этого ограничения послужила попытка террористической атаки, в ходе которой злоумышленники планировали использовать жидкие компоненты для изготовления бомб прямо на борту самолета.

К счастью, заговор был раскрыт, но, чтобы избежать повторения подобных угроз, было введено жесткое правило, касающееся провоза жидкостей.

Пассажирам приходилось избавляться от воды, косметики и других жидкостей перед досмотром.

В результате люди страдали от жажды в ожидании рейса или были вынуждены покупать воду по непомерно высоким ценам в аэропортах.

Новые технологии: путь к отмене запрета

Однако хорошая новость для пассажиров внутриевропейских рейсов: в скором времени о «правиле 100 мл» можно будет забыть.

Как сообщает телеграм-канал «Крыша ТурДома», аэропорты Старого Света планируют оснастить современным оборудованием для сканирования больших объемов жидкости.

Эта технология позволит пассажирам провозить до 2 литров жидкости, причем больше не будет необходимости разливать ее по маленьким емкостям.

Первые ласточки: Рим и Милан уже оценили

Такие изменения уже произошли в аэропортах Рима и Милана, где новое оборудование успешно прошло испытания.

Планируется, что в ближайшем будущем оно появится и в других аэропортах Евросоюза.

Российские пассажиры: пока без изменений

К сожалению, для российских пассажиров пока ничего не изменится.

Во всех аэропортах за пределами ЕС, где обычно делают пересадки наши сограждане, по-прежнему действуют более жесткие ограничения на провоз жидкостей.