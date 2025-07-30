Городовой / Общество / Воды не будет: почему российским туристам придется пока помучаться от жажды
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Шик по-петербуржски: что думают горожане о роскоши и яичнице за 600 рублей Город
Почему Петербург так полюбил кофейни? От исторической традиции до современной «эспрессо-революции» Город
Подземный мир Петербурга: сколько Метрострой потратит на проекты новых станций Город
Где искать вдохновение в Петербурге, когда кажется, что уже все видел Город
От 2000 до 400 000 рублей: чем может обернуться любовь к голубям Общество
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Воды не будет: почему российским туристам придется пока помучаться от жажды

Опубликовано: 30 июля 2025 16:00
аэропорт
Воды не будет: почему российским туристам придется пока помучаться от жажды
globallookpress/Petrov Sergey

Новые технологии меняют правила провоза жидкостей на борту.

Почти два десятилетия авиапассажиры по всему миру испытывали неудобства, связанные с запретом на провоз жидкостей объемом более 100 мл на борту самолета.

Это ограничение, введенное в 2006 году после раскрытия террористического заговора в Великобритании, стало для многих настоящей головной болью.

История ограничений: борьба с терроризмом ценой комфорта

Причиной введения этого ограничения послужила попытка террористической атаки, в ходе которой злоумышленники планировали использовать жидкие компоненты для изготовления бомб прямо на борту самолета.

К счастью, заговор был раскрыт, но, чтобы избежать повторения подобных угроз, было введено жесткое правило, касающееся провоза жидкостей.

Пассажирам приходилось избавляться от воды, косметики и других жидкостей перед досмотром.

В результате люди страдали от жажды в ожидании рейса или были вынуждены покупать воду по непомерно высоким ценам в аэропортах.

Новые технологии: путь к отмене запрета

Однако хорошая новость для пассажиров внутриевропейских рейсов: в скором времени о «правиле 100 мл» можно будет забыть.

Как сообщает телеграм-канал «Крыша ТурДома», аэропорты Старого Света планируют оснастить современным оборудованием для сканирования больших объемов жидкости.

Эта технология позволит пассажирам провозить до 2 литров жидкости, причем больше не будет необходимости разливать ее по маленьким емкостям.

Первые ласточки: Рим и Милан уже оценили

Такие изменения уже произошли в аэропортах Рима и Милана, где новое оборудование успешно прошло испытания.

Планируется, что в ближайшем будущем оно появится и в других аэропортах Евросоюза.

Российские пассажиры: пока без изменений

К сожалению, для российских пассажиров пока ничего не изменится.

Во всех аэропортах за пределами ЕС, где обычно делают пересадки наши сограждане, по-прежнему действуют более жесткие ограничения на провоз жидкостей.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».