«Оземпик» по-русски: почему уколы для похудения так популярны и опасны

В России набирают популярность уколы для похудения, ставшие альтернативой “Оземпику”. Чем опасны эти инъекции и каковы возможные последствия?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответила диетолог-эндокринолог Алена Барредо.

Побочные эффекты: от тошноты до бесплодия

«Какие ещё побочные эффекты? Самые частые — это тошнота рвота», — отмечает Барредо.

Кроме того, возможна потеря мышечной массы, так как при высоких дозировках многие питаются только соками. Это может привести к эндокринным нарушениям, проблемам с гормональным обменом, репродуктивной функцией и даже бесплодию.

Частыми проблемами также являются запоры и проблемы с желчным пузырем, особенно при неправильном введении препарата и несоблюдении рекомендаций по питанию.

«…конечно, может и быть проблема в дальнейшем с желчным пузырем, желчный начинает вставать. Соответственно, за счет того, что он встает, идет изменение в сторону сгущения желчи и вплоть до желчекаменной болезни», — поясняет диетолог.

Врач может назначить, но…

«Конечно врач может назначить такие лекарства я сама тоже как доктор назначаю эти лекарства, в том числе и для пациентов для снижения веса…», — говорит Барредо.

По ее словам, это хорошие лекарства, но для работы с ними необходимы медицинские знания и учет множества нюансов.

Важно перекрывать побочные эффекты и комплексно подходить к снижению веса: соблюдать питание, поддерживать желчный пузырь и кишечник.

Ребаунд-эффект: все вернется

Если просто колоть препарат и потом прекратить, то, скорее всего, ничего не изменится.

«…будет ребаунт эффект, то есть ничего не поменяется, биохимия не поменяется, метаболизм не поменяется…», — предупреждает Барредо.

Пациенты, которые выполняют только рекомендации по приему препаратов, не видят изменений в анализах.

Самолечение: опасно для жизни

При адекватном подходе и выполнении всех рекомендаций под контролем доктора все может быть хорошо. Но самостоятельные эксперименты с дозировками и частотой инъекций могут привести к негативным последствиям.

«И у некоторых он работает чуть дольше, да, то есть тут же опять же нужна индивидуальная история, индивидуальная коррекция этого препарата», — отмечает Барредо.

Диетолог напоминает слова Гиппократа: «все яд и все лекарство». Отравиться можно даже водой, если выпить слишком много.

Поэтому, прежде чем лечиться этими препаратами, необходимо советоваться с грамотным врачом и наблюдаться под его контролем.