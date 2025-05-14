«Сапсан» отдыхает: на какие поезда действует новая скидка для подростков от РЖД

Радостная новость для родителей и подростков. ОАО «РЖД» вводит новые правила проезда в поездах дальнего следования, которые делают путешествия для детей от 10 до 18 лет более доступными. Теперь подростки смогут пользоваться 50% скидкой круглый год, не предъявляя справку из школы.

Льготный коэффициент 0,5: новые правила расчета

Для пассажиров — граждан РФ в возрасте от 10 до 18 лет установлен льготный коэффициент 0,5 к действующим тарифам на перевозку взрослых пассажиров ж/д транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении в поездах дальнего следования всех категорий. На официальном сайте РЖД сообщается, что билеты для детей в указанном возрасте будут стоить в два раза дешевле от обычной стоимости.

Эта льгота распространяется на плацкартные, общие вагоны и вагоны 2-го и 3-го классов в мотор-вагонном подвижном составе.

Приказ ФАС и дата вступления в силу

Новые правила основаны на Приказе ФАС России от 31 марта 2025 года № 218/25 (зарег. в Минюсте России 29 апреля 2025 года). Приказ вступил в силу 11 мая 2025 года, что означает, что уже с этой даты подростки смогут воспользоваться новыми льготами.

Это отличная возможность для семейного отдыха и путешествий в преддверии летних каникул.

Круглогодичная скидка: никаких ограничений по времени

Важно отметить, что скидка будет действовать круглый год. Ранее 50% скидка для детей 10-18 лет действовала только в учебное время — с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. Теперь же подростки смогут путешествовать со скидкой в любое время года, включая каникулы и праздники. Это делает поездки более доступными и позволяет планировать отдых более гибко.

Без справки из школы: упрощение процедуры

Еще одно важное преимущество — для получения скидки не требуется справка из школы. Достаточно предъявить документ, подтверждающий возраст ребенка. Это значительно упрощает процедуру покупки билетов и избавляет от необходимости собирать дополнительные документы.

Какие поезда подпадают под скидку?

Скидка распространяется на поезда дальнего следования всех категорий (кроме скоростных). Это означает, что подростки смогут воспользоваться льготой при поездках в плацкартных, общих вагонах и в вагонах 2-го и 3-го классов в мотор-вагонном подвижном составе. К сожалению, скидка не действует на «Сапсан» и другие высокоскоростные поезда.

Каникулы 2025

Летние каникулы у школьников начнутся 26 мая и продлятся до 31 августа. Поэтому уже сейчас стоит планировать семейные поездки и воспользоваться новой льготой от РЖД.