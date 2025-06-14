Пожар на борту: что делать, если во время полета на самолете загорелся гаджет

Пауэрбанки и другие гаджеты — частая причина возгораний на борту самолетов. За последние годы было несколько подобных случаев, когда из-за короткого замыкания начинался пожар или задымление во время полета.

Опасный случай произошел на борту самолета авиакомпании «Якутия», летевшего из Санкт-Петербурга. Во время рейса у пассажирки замкнул пауэрбанк. Девушка начала самостоятельно тушить пожар и получила серьезные травмы ног, так как именно нижними конечностями она пыталась справиться с огнем.

Что случилось?

В ручной клади одного из пассажиров, точнее — в сумке под сиденьем, самопроизвольно загорелось портативное зарядное устройство с литиевой батареей. Причиной возгорания стало короткое замыкание в аккумуляторе. От него пошел дым, а ковровое покрытие в салоне начало плавиться.

Как тушили?

Пассажирка, увидев возгорание, бросилась тушить пожар ногами. В результате девушка получила ожог и глубокую рану на ступне, ее госпитализировали в ожоговый центр Якутска.

Что происходило в салоне?

В салоне началась паника — люди растерялись, некоторые побежали в туалет, другие пытались помочь. Но благодаря слаженным действиям бортпроводников и пассажиров возгорание быстро локализовали, и самолет смог продолжить полет.

Что делать в такой ситуации

Эксперт по безопасности Эдуард Халилов рассказал «Городовому», как нужно поступить в такой ситуации, чтобы не получить травм.

«Это как раз одна из причин, почему пауэрбанки запрещены к перевозке в багажном отделении, потому что они могут воспламениться и устроить пожар в отделении, которое не контролируется людьми. Так как у всех устройства с собой, в ручной клади, в случае возгорания, нужно накрыть это горящее устройство джинсовой или хлопковой тканью, не синтетикой, которая сама быстро воспламеняется, а которая тяжело горит. Если есть вода, то сверху ткань нужно ей полить», — объясняет эксперт.

Также Эдуард напоминает, что на борту есть обученный персонал, который знает, что нужно делать.

«Также в самолетах есть и аптечки, и огнетушители. Можно использовать бортовой огнетушитель для того, чтобы потушить возгорание. Весь экипаж самолета, проинструктированы на самые разные ситуации, и они, в первую очередь, будут брать огнетушители и осуществлять тушение. То есть, здесь просто задача стараться вот на первых этапах постараться потушить самостоятельно, пока огонь не схватил другие горючие материалы и не усилился», — отмечает Халилов.

Если вы летаете с гаджетами, помните: безопасность — прежде всего. И лучше перестраховаться, чем потом тушить пожар в салоне самолета.