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Тест «Диктант Победы»: память, которую нужно сохранить

Опубликовано: 11 мая 2025 18:33
Парад Победы
Тест «Диктант Победы»: память, которую нужно сохранить
globallookpress/ Ilya Moskovets/ URA.RU; Sergey Elagin; JSC ID Komsomolskaya Pravda; Elena Mayorova; Chasovitin

История Победы в 20 вопросах: проверь себя

День Победы — одна из самых важных и священных дат в истории нашей страны. Этот праздник напоминает нам о героизме, стойкости и самоотверженности миллионов советских людей, которые сражались за свободу и мир во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

История Победы — это не только хроника боёв и стратегий, но и память о людях, их судьбах и подвигах. Пройдите наш тест «Диктант Победы» из 6 вопросов, чтобы проверить свои знания об этом великом событии и ещё раз вспомнить, какой ценой была завоевана свобода.

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Автор:
Ксения Пронина
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