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Раскройте потенциал обеих рук: петербуржцам рассказали, как стать амбидекстром

25 февраля 2025 10:31
Рисунок
Раскройте потенциал обеих рук: петербуржцам рассказали, как стать амбидекстром
Городовой ру

Такие мастера хорошо владеют обеими руками.

Петербургским жителям рассказали, как развить одинаковую ловкость обеих рук и стать амбидекстром — человеком, одинаково хорошо владеющим и правой, и левой рукой. По словам врача-терапевта Светланы Немовой, для достижения этой цели достаточно ежедневно выполнять рутинные занятия неосновной рукой.

«Для достижения эффекта тренировки должны быть плавными, регулярными и систематическими. Например, можно начать с выполнения привычных вещей недоминирующей рукой: чистить зубы, принимать пищу, убираться», — поделилась подробностями специалист.

Как еще развить амбидекстрию?

Помимо повседневных занятий, прокачать владение двумя руками помогут:

  • Ментальная арифметика и когнитивные программы. Они развивают оба полушария мозга, способствуя улучшению координации и ловкости обеих рук.
  • Спорт, задействующий обе руки. Например, теннис, где активное использование обеих рук способствует их равномерному развитию.

Важно не переусердствовать!

Амбидекстры также почти одинаково пользуются двумя руками в быту (совершают движения, готовят, открывают дверь, чистят зубы, рисуют, вышивают и т. д.). Как сообщает URA.RU, в вопросе развития амбидекстрии важно соблюдать умеренность и не перетруждаться. Чрезмерные нагрузки на недоминирующую руку способны вызвать у человека усталость и стресс, отметила врач. Развивайте свои навыки постепенно и систематически, и со временем вы сможете раскрыть потенциал обеих рук.

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