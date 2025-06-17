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«Лучше без гарнира»: почему люди едят сосиски неправильно

Опубликовано: 17 июня 2025 10:32
сосиски
«Лучше без гарнира»: почему люди едят сосиски неправильно
globallookpress/Alexander Legky

Советы по приготовлению и выбору от шеф-повара.

Сосиски — популярный продукт, который часто используют для быстрого перекуса. Но как правильно их варить? На эти вопросы порталу «Городовой» ответил шеф-повар Иван Кудряшов. Как приготовить сосиски правильно?

Сосиски: Готовый продукт, который нужно разогреть и обеззаразить

Сосиски перед употреблением лучше разогреть.

Иван Кудряшов
Иван Кудряшов Шеф-повар
«Сосиски уже продаются вареными. Продукт, по сути, готовый к употреблению. Поэтому варить их нужно, в принципе, только для того, чтобы разогреть и убить бактерии, вредоносные, которые туда могут попасть, например, сальмонелла», — пояснил Иван Кудряшов.

Оболочка: пластик вреден, натуральную оставляем, желатиновую — не снимешь

Пластиковую оболочку с сосисок нужно снимать.

«Пластик, он в принципе вреден. И поэтому стоит, конечно же, пластиковую оболочку снимать. То, что натуральное, понятно, ее не снимешь. А сейчас очень много оболочки делается из желатина. Ее тоже не снимешь», — советует шеф-повар.

Время варки: 2-3 минуты в кипящей воде максимум

Варить сосиски нужно недолго.

«Так что варить кидать в кипящую воду буквально 2-3 минуты максимум. Больше не надо», — подчеркнул Иван Кудряшов.

Варить с макаронами: категорически нельзя

Сосиски лучше варить отдельно от гарнира.

«Варить с макаронами категорически нельзя, потому что макарон начинает впитывать все, что содержит сосиски», — предупреждает шеф-повар.

Сосиски: Вредный продукт с кучей заменителей и усилителей вкуса

«Сосиски вообще штука сама по себе вредная на сегодняшний день, потому что куча заменителей, куча загустителей и всего прочего. И, по сути, сосиску лучше есть просто, без добавления… Ой, без гарнира и чего-либо, потому что она уже содержит столько и каррагинана, и соевой муки, и даже бывает и костная мука встречается вместо мяса», — рассказал Иван Кудряшов.

Альтернативные способы разогрева: микроволновка, духовка на пару

Сосиски можно разогреть разными способами.

«Если варить, то только в отдельном сотейнике кастрюли, пленки снять, ну и в принципе все, сварили, достали, съели. Также можно и в микроволновке разогреть на тарелке с небольшим количеством влаги, либо же на пару в духовке, положив на решетку, а снизу противень с водой. И при максимальной температуре все это дело разогревать», — советует шеф-повар.

Советы по приготовлению сосисок

  • Снять пластиковую оболочку: Она вредна для здоровья.
  • Варить недолго: 1-3 минуты в кипящей воде достаточно.
  • Не варить с макаронами: Макароны впитают вредные вещества из сосисок.
  • Попробовать другие способы разогрева: Микроволновка или духовка на пару.
  • Выбирать качественные сосиски: Обращать внимание на состав и избегать продуктов с большим количеством заменителей и усилителей вкуса.
  • Есть сосиски в меру: Это не самый полезный продукт.

Сосиски — быстрый перекус, но не самый полезный выбор

Сосиски — это удобный и быстрый способ перекусить, но важно помнить, что это не самый полезный продукт. Следуйте советам шеф-повара, чтобы приготовить сосиски правильно и минимизировать вред для здоровья

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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