«Лучше без гарнира»: почему люди едят сосиски неправильно

Сосиски — популярный продукт, который часто используют для быстрого перекуса. Но как правильно их варить? На эти вопросы порталу «Городовой» ответил шеф-повар Иван Кудряшов. Как приготовить сосиски правильно?
Сосиски: Готовый продукт, который нужно разогреть и обеззаразить
Сосиски перед употреблением лучше разогреть.
Оболочка: пластик вреден, натуральную оставляем, желатиновую — не снимешь
Пластиковую оболочку с сосисок нужно снимать.
«Пластик, он в принципе вреден. И поэтому стоит, конечно же, пластиковую оболочку снимать. То, что натуральное, понятно, ее не снимешь. А сейчас очень много оболочки делается из желатина. Ее тоже не снимешь», — советует шеф-повар.
Время варки: 2-3 минуты в кипящей воде максимум
Варить сосиски нужно недолго.
«Так что варить кидать в кипящую воду буквально 2-3 минуты максимум. Больше не надо», — подчеркнул Иван Кудряшов.
Варить с макаронами: категорически нельзя
Сосиски лучше варить отдельно от гарнира.
«Варить с макаронами категорически нельзя, потому что макарон начинает впитывать все, что содержит сосиски», — предупреждает шеф-повар.
Сосиски: Вредный продукт с кучей заменителей и усилителей вкуса
«Сосиски вообще штука сама по себе вредная на сегодняшний день, потому что куча заменителей, куча загустителей и всего прочего. И, по сути, сосиску лучше есть просто, без добавления… Ой, без гарнира и чего-либо, потому что она уже содержит столько и каррагинана, и соевой муки, и даже бывает и костная мука встречается вместо мяса», — рассказал Иван Кудряшов.
Альтернативные способы разогрева: микроволновка, духовка на пару
Сосиски можно разогреть разными способами.
«Если варить, то только в отдельном сотейнике кастрюли, пленки снять, ну и в принципе все, сварили, достали, съели. Также можно и в микроволновке разогреть на тарелке с небольшим количеством влаги, либо же на пару в духовке, положив на решетку, а снизу противень с водой. И при максимальной температуре все это дело разогревать», — советует шеф-повар.
Советы по приготовлению сосисок
- Снять пластиковую оболочку: Она вредна для здоровья.
- Варить недолго: 1-3 минуты в кипящей воде достаточно.
- Не варить с макаронами: Макароны впитают вредные вещества из сосисок.
- Попробовать другие способы разогрева: Микроволновка или духовка на пару.
- Выбирать качественные сосиски: Обращать внимание на состав и избегать продуктов с большим количеством заменителей и усилителей вкуса.
- Есть сосиски в меру: Это не самый полезный продукт.
Сосиски — быстрый перекус, но не самый полезный выбор
Сосиски — это удобный и быстрый способ перекусить, но важно помнить, что это не самый полезный продукт. Следуйте советам шеф-повара, чтобы приготовить сосиски правильно и минимизировать вред для здоровья