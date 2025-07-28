«Сначала нужно выпить его кровь»: в Приморье туристка попробовала деликатесы «не для слабонервных»

Путешествие в Приморский край может стать настоящим гастрономическим приключением — особенно для тех, кто готов к смелым экспериментам.
Туристка, посетившая этот регион России, описала блюда из морепродуктов словами «не для слабонервных», но призналась, что ни разу не пожалела о своем выборе.
«Выглядит все очень своеобразно: непонятная субстанция в раковине, что-то склизкое с подобием шипов, а однажды вообще в рюмке подали алую жидкость, похожую на кровь», — поделилась впечатлениями тревел-блогерша в своем блоге «Путешествия с фотокамерой».
Кровь моллюска и гигантские гребешки
Туристка отметила, что дальневосточный гребешок гораздо крупнее обычного.
Особое впечатление произвел на нее двустворчатый моллюск анадара с кровяной системой.
«Сначала нужно выпить его кровь: она красного цвета и ее подают отдельно. Многие туристы отказываются уже на этом этапе. Я тоже колебалась, но любопытство взяло верх», — призналась путешественница.
Она отметила, что по вкусу анадара напоминает морскую воду, а его мясо сладкое и нежное.
«Подводный женьшень» и сладкий трубач
Блогерша также попробовала салат из смеси водорослей и морской огурец, который считается у азиатов «подводным женьшенем» и якобы омолаживает стареющие клетки организма.
Мясо моллюска трубача она сравнила с блюдом из улиток во Франции, отметив его сладковатый вкус.
Стоимость каждого деликатеса в ресторанах Приморья варьируется от 300 до 500 рублей.
«Все эти блюда выглядят непривычно, а некоторые и вовсе пугающе. Но за странной внешностью скрываются удивительные вкусы и огромная польза для организма. Так что рекомендую попробовать все, к тому же здесь эти продукты свежайшие», — подчеркнула туристка.