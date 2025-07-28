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«Сначала нужно выпить его кровь»: в Приморье туристка попробовала деликатесы «не для слабонервных»

Опубликовано: 28 июля 2025 12:31
морепродукты
«Сначала нужно выпить его кровь»: в Приморье туристка попробовала деликатесы «не для слабонервных»
globallookpress/Anna Ponomareva

Морепродукты в регионах России — гастрономия вне стандартов.

Путешествие в Приморский край может стать настоящим гастрономическим приключением — особенно для тех, кто готов к смелым экспериментам.

Туристка, посетившая этот регион России, описала блюда из морепродуктов словами «не для слабонервных», но призналась, что ни разу не пожалела о своем выборе.

«Выглядит все очень своеобразно: непонятная субстанция в раковине, что-то склизкое с подобием шипов, а однажды вообще в рюмке подали алую жидкость, похожую на кровь», — поделилась впечатлениями тревел-блогерша в своем блоге «Путешествия с фотокамерой».

Кровь моллюска и гигантские гребешки

Туристка отметила, что дальневосточный гребешок гораздо крупнее обычного.

Особое впечатление произвел на нее двустворчатый моллюск анадара с кровяной системой.

«Сначала нужно выпить его кровь: она красного цвета и ее подают отдельно. Многие туристы отказываются уже на этом этапе. Я тоже колебалась, но любопытство взяло верх», — призналась путешественница.

Она отметила, что по вкусу анадара напоминает морскую воду, а его мясо сладкое и нежное.

«Подводный женьшень» и сладкий трубач

Блогерша также попробовала салат из смеси водорослей и морской огурец, который считается у азиатов «подводным женьшенем» и якобы омолаживает стареющие клетки организма.

Мясо моллюска трубача она сравнила с блюдом из улиток во Франции, отметив его сладковатый вкус.

Стоимость каждого деликатеса в ресторанах Приморья варьируется от 300 до 500 рублей.

«Все эти блюда выглядят непривычно, а некоторые и вовсе пугающе. Но за странной внешностью скрываются удивительные вкусы и огромная польза для организма. Так что рекомендую попробовать все, к тому же здесь эти продукты свежайшие», — подчеркнула туристка.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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