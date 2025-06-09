«Зеленый десант» на пляжах Анапы: кто и зачем отговаривает туристов от купания

На пляжах Анапы появились группы людей в зеленых футболках, активно уговаривающих купающихся выйти на берег — что происходит?

Несмотря на многочисленные предупреждения специалистов о том, что купаться в море близ Анапы по-прежнему небезопасно, приехавшие на отдых туристы все чаще машут рукой на рекомендации и лезут в море.

В отчаянии власти Краснодарского края пошли на беспрецедентные меры: на анапские пляжи высадили настоящий медицинский «десант».

Медицинский «десант»: волонтеры-медики и просвещение отдыхающих

На днях там были замечены группы людей в зеленых футболках, которые активно уговаривали купающихся выйти на берег.

Как выяснило издание «ТурДом», это мобильные группы волонтеров-медиков, главная задача которых просветить отдыхающих о возможных последствиях необдуманного купания в мазутных отходов. Самое частое последствие гиперемия, то есть раздражение и покраснение кожи, а также обострение аллергии.

На многих объяснения специалистов и правда действуют.

«Послушал девушку и сразу отбило желание купаться. Станиславский бы поверил», — признается один из комментаторов.

Это говорит о том, что работа волонтеров приносит свои плоды и многие туристы прислушиваются к их советам.

Игнорирование предупреждений: некоторым отдыхающим «страшилки» нипочем

Увы, отдельным отдыхающим никакие «страшилки» нипочем — они игнорируют просьбы волонтеров и продолжают радостно плескаться в загрязненном токсинами море. Такое поведение вызывает недоумение и опасение за здоровье этих людей.

Для обеспечения безопасности отдыхающих дежурства волонтеров организованы в две смены и в настоящее время проводятся по выходным дням. Однако, в период праздников с 12 по 15 июня волонтёры продолжат свою работу.

Ранее, в целях повышения безопасности на пляжах, признанных опасными для купания, к патрулированию были привлечены казаки. Их задача — проводить разъяснительные беседы с отдыхающими, нарушающими установленные правила, и предлагать им покинуть территорию, где купание запрещено.

Ситуация на пляжах Анапы остается сложной. С одной стороны, власти принимают меры для защиты отдыхающих, с другой некоторые туристы игнорируют предупреждения и подвергают себя риску.

Важно помнить о безопасности и прислушиваться к рекомендациям специалистов.