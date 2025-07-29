Студентки в ожидании: им озвучили сумму положенного пособия

В Госдуме озвучили подробности нового порядка выплаты пособий беременным студенткам.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая поделилась информацией о том, как будут рассчитываться и выплачиваться эти пособия.

Размер пособия: привязка к региональному прожиточному минимуму

Размер пособия для беременных студенток будет зависеть от прожиточного минимума, установленного в регионе, где находится учебное заведение.

Эта система призвана обеспечить поддержку будущим мамам независимо от их успеваемости или получения стипендии.

Президент РФ Владимир Путин 23 июля утвердил закон, предусматривающий увеличение выплат для студенток.

Новые правила с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года размер пособия для беременных студенток вырастет до 100 % регионального прожиточного минимума.

Средний размер пособия составит 90 202 рубля.

«Прожиточный минимум для пособия по беременности для студенток берется в том регионе, где находится вуз», — пояснила Буцкая в беседе с РИА Новости.

Выплата будет осуществляться единовременно — после рождения ребенка.

Параметр Описание Размер пособия 100 % регионального прожиточного минимума Средний размер выплаты Около 90 202 рублей Место расчета Регион, в котором расположен вуз, где обучается студентка Кому положено Очные студентки ПОО, вузов, ДПО и научных организаций Возрастные ограничения Отсутствуют Период выплаты Единовременно — после рождения ребенка Отличие от пособия по уходу за ребенком Выплачивается только самой будущей маме-студентке

Кто может претендовать на пособие?

В отличие от пособия по уходу за ребенком, пособие по беременности и родам выплачивается непосредственно студентке, родившей ребенка.

Возрастных ограничений для получения выплаты не предусмотрено.

Главное — соответствовать требованиям к образованию.

Условия получения: очная форма обучения

Претендовать на пособие могут студентки, обучающиеся по очной форме в различных образовательных организациях.