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Свинина с ананасом и сухая капуста: чем кормят в столовой Федеральной налоговой службы

Опубликовано: 10 мая 2025 17:03
столовая
Свинина с ананасом и сухая капуста: чем кормят в столовой Федеральной налоговой службы
Фото: Городовой.ру

Пока их сотрудники проверяли бизнесы, простые россияне сами устроили ревизию.

В Москве, в здании на Большой Тульской, работает столовая Федеральной налоговой службы с поэтичным названием «Монерон». Формально сюда может зайти любой, но раздача чётко делится: одна линия — для простых смертных, вторая — для госслужащих. Меню общее, но нюансы в обслуживании ощущаются.

Интерьер и атмосфера

Высокие потолки, мраморные колонны, ковролин, диваны — всё как в гостинице начала 2000-х. Символичная деревянная рыба напоминает о рыбных четвергах, а по залу плывёт то ли музон, то ли звуки из школьной столовой. Наряд персонала — в стиле «патриотический кэжуал»: пилотки и камуфляжные футболки к майским праздникам.

Что по еде?

Меню, несмотря на пафос локации, типично столовское, с редкими попытками креативить. Но реализация хромает.

  • Салат «Сербский», по словам посетителей, оказался сухим и безвкусным.
  • Мясной бульон с гренками — жижа с хлебом, чесноком не пахнет.
  • Свинина с ананасами звучит красиво, но это жёсткая котлета под майонезом, ананас горький.
  • Пюре напоминает порошковую кашицу — без молока, без соли, без шансов.
  • Сосиска в тесте — неожиданно хороша. В меру маслянистая, вкусная, с достойным тестом.
  • Клубничный напиток — просто сладкая вода.

Вердикт

Обед на 545 рублей, но удовольствия на 45. От «элитной» столовой люди ожидали большего, особенно если вспомнить, что тут кормят тех, кто решает наши с вами налоговые судьбы. Вывод? Есть можно, но хочется спросить: а над качеством кто-нибудь работает — или вся соль ушла в отчёты?

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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