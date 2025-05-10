Свинина с ананасом и сухая капуста: чем кормят в столовой Федеральной налоговой службы

В Москве, в здании на Большой Тульской, работает столовая Федеральной налоговой службы с поэтичным названием «Монерон». Формально сюда может зайти любой, но раздача чётко делится: одна линия — для простых смертных, вторая — для госслужащих. Меню общее, но нюансы в обслуживании ощущаются.

Интерьер и атмосфера

Высокие потолки, мраморные колонны, ковролин, диваны — всё как в гостинице начала 2000-х. Символичная деревянная рыба напоминает о рыбных четвергах, а по залу плывёт то ли музон, то ли звуки из школьной столовой. Наряд персонала — в стиле «патриотический кэжуал»: пилотки и камуфляжные футболки к майским праздникам.

Что по еде?

Меню, несмотря на пафос локации, типично столовское, с редкими попытками креативить. Но реализация хромает.

Салат «Сербский», по словам посетителей, оказался сухим и безвкусным.

Мясной бульон с гренками — жижа с хлебом, чесноком не пахнет.

Свинина с ананасами звучит красиво, но это жёсткая котлета под майонезом, ананас горький.

Пюре напоминает порошковую кашицу — без молока, без соли, без шансов.

Сосиска в тесте — неожиданно хороша. В меру маслянистая, вкусная, с достойным тестом.

Клубничный напиток — просто сладкая вода.

Вердикт

Обед на 545 рублей, но удовольствия на 45. От «элитной» столовой люди ожидали большего, особенно если вспомнить, что тут кормят тех, кто решает наши с вами налоговые судьбы. Вывод? Есть можно, но хочется спросить: а над качеством кто-нибудь работает — или вся соль ушла в отчёты?