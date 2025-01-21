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Как в Петербурге обманывают в супермаркетах и магазинах у дома при взвешивании продуктов

21 января 2025 22:32
Овощной магазин
Как в Петербурге обманывают в супермаркетах и магазинах у дома при взвешивании продуктов
globallookpress/ Komsomolskaya Pravda

Покупателей хитростью заставляют переплачивать.

Многие петербуржцы, делая покупки, стараются закупаться «по-крупному» в супермаркетах с большим выбором продуктов. Однако, когда речь идет о таких товарах, как сыр или конфеты на развес, их часто покупают в маленьких магазинах рядом с домом. И именно в таких местах обманывают покупателей чаще всего, хотя и в сетевых этим не брезгуют.

Любезность равно обман

Если продавец нарезал и взвесил за вас кусок сыра или колбасы, не спешите доверять этим цифрам. На контрольных весах масса продукта может оказаться значительно меньше, чем указано на этикетке. Это хитрое мошенничество, с которым покупатели сталкиваются достаточно часто, и, увы, в некоторых случаях годами.

Виноваты сами покупатели?

Хотя крупные супермаркеты тоже могут быть «виновниками» подобных уловок, их цель не всегда корысть. В некоторых магазинах просто нет четких лимитов для списания потерь от воровства покупателей. В таких ситуациях недосдачу приходится закрывать, и магазины идут на подобные ухищрения.

Как избежать обмана?

При возможности всегда проверяйте вес товара на контрольных весах и не стесняйтесь просить продавца исправить ошибку. В конце концов, это ваши деньги, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургМошенничество
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