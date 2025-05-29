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Турецкую, кубанскую, дагестанскую: как выбрать сладкую и полезную клубнику

Опубликовано: 29 мая 2025 10:01
клубника
Турецкую, кубанскую, дагестанскую: как выбрать сладкую и полезную клубнику
Фото: Городовой.ру

Советы Роспотребнадзора.

Клубника — одна из первых ягод, которая появляется на прилавках с приходом тепла. Яркая, ароматная и вкусная, она радует глаз и насыщает организм полезными веществами.

В ней много витамина С, фолиевой кислоты и клетчатки. А всего пять ягод в день могут покрыть суточную потребность в аскорбинке. Главное — выбрать по-настоящему спелые и сладкие плоды. Роспотребнадзор поделился простыми, но важными советами.

Внимание на внешний вид

Хорошая клубника должна быть сухой, плотной, без пятен и следов гнили. Цвет — равномерный, насыщенно-красный, без белёсых участков.

Листочки зелёные, свежие и немного приподнятые — это признак того, что ягоды только что собрали. Если они вялые или пожелтевшие, скорее всего, клубника уже залежалась.

Текстура и аромат — не обманут

Ягоды не должны быть слишком мягкими. Лёгкая упругость — хороший знак. Поверхность — гладкая, блестящая, без вмятин и повреждений.

Если ягода липкая, влажная или пахнет кисло, её лучше не брать. А вот насыщенный сладкий аромат — верный признак спелости.

Как определить, будет ли клубника сладкой?

Есть один интересный способ: посмотрите на черенок. Если между зелёными листиками и самой ягодой есть небольшое расстояние, клубника почти наверняка будет сладкой.

А если листочки плотно прилегают — вкус может оказаться кисловатым.

Когда лучше не покупать

Если клубника без запаха, слишком тёмная, с мокрыми пятнами — это сигнал, что она начала портиться. Лучше обойти такие ягоды стороной.

То же касается и слишком крупных плодов с белыми прожилками внутри — часто это результат ускоренного выращивания. Импортная везется в страну зеленой и доходит в дороге. Лучшие варианты кубанская и дагестанская, но доставляют их не везде.

Как хранить и кому быть осторожнее

Мойте клубнику только перед употреблением — иначе она быстро размякнет. Хранить лучше в холодильнике, разложив в один слой. Людям с аллергией, болезнями желудка или при повышенной кислотности стоит быть особенно аккуратными — ягода может спровоцировать неприятные реакции.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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