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Укус лисы в конном клубе: кто должен отвечать за безопасность детей при общении с животными

Опубликовано: 25 мая 2025 15:14
Лиса
Укус лисы в конном клубе: кто должен отвечать за безопасность детей при общении с животными
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Опасный случай произошел в Гатчинском районе, где лиса укусила ребенка.

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос любознательным и смелым, знакомился с природой и животными. Посещение всевозможных зоопарков на свежем воздухе — это отличный способ провести время всей семьей.

Но иногда даже самые безобидные встречи с животными могут закончиться неприятностями. Так случилось недавно в одном из конных клубов в Гатчинском районе Ленинградской области.

Четырехлетний мальчик вместе с родителями пришел в конный клуб, где содержатся не только лошади, но и множество других животных: альпаки, козы, верблюд, олени, нутрии, еноты, павлин, писец и две лисы по кличкам Рич и Эмми.

Во время прогулки одна из лис укусила ребенка за палец. Родители сначала не придали укусу большого значения и не обратились к медикам. Однако уже на следующий день у мальчика появилась сыпь, и ребенка госпитализировали ребенка в инфекционное отделение.

Кто виноват

Адвокат Елена Пономарева объяснила порталу «Городовой», кто в подобной ситуации несет ответственность за здоровье ребенка.

«Все вольеры оборудованы защитной сеткой и везде есть уведомления для родителей о том, что животных кормить запрещено. В данном конкретном случае я вижу неисполнение или ненадлежащее, будем говорить так, исполнение своих родительских обязанностей, в частности, по защите прав и интересов несовершеннолетнего. Родителей могут предупредить о недопустимости подобных действий в виде предупреждения, либо они могут быть оштрафованы в размере от 100 до 500 рублей. Это небольшой штраф, но к административной ответственности в данном конкретном случае должны быть привлечены сами родители», — отметил эксперт.

По словам адвоката, в местах, где содержатся животные, за детьми должны следить родители, а не администрация зоопарка. Это при условии, что были обеспечены все необходимые требования по содержанию животных и меры безопасности для окружающих.

Случай в Крыму

Так, в 2021 году произошел инцидент в крымском парке «Тайган», когда тигр повредил палец ребенку. В итоге годовалому малышу пришлось ампутировать его. После этого директора зоопарка Олега Зубкова приговорили к 2,5 годам лишения свободы, так как барьерные ограждения не обеспечивали безопасное расстояние между зверями и посетителями.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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