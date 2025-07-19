«В фаворитах чайные»: как выбрать стильное платье лета-2025

В 2025 году мода на платья обещает быть яркой и разнообразной, сочетающей в себе теплоту, комфорт и смелые эксперименты с формами и текстурами.

Летом платья становятся не просто частью гардероба, а способом самовыражения, где классика сочетается с инновациями, а стиль — с практичностью, так как преобладают миди и макси длинна.

Стилист, амбассадор Всероссийского сообщества стилистов Надежда Чеснокова рассказала «Городовому» какие платья нужно носить этим летом.

«Разные! Главное не раздумывайте, носите, потому что платья и юбки – один из главных трендов этого лета. А если точнее по моделям, то: бельевые макси и миди, платья-рубашки в длине миди, платья-поло в длине мини и макси, платья-лапша на широких и тонких бретелях. Многоярусные с нарастанием объема с каждым уровнем тоже в тренде, но мини. Бандажные мини-платья опять в моде и нестареющая классика – чайные платья: женственные и нежные», — говорит эксперт.

Однако важно не прогадать и с цветом или принтом, чтобы быть в тренде и гнаться за устаревшим.

«Из принтов самые модные в этом сезоне — цветочный и горошек. И тут опять в фаворитах чайные платья, именно им больше всего идут эти принты», — отмечает Надежда.

Поэтому, если вы еще не купили этот главный атрибут лета или думали, что с прошлого года вам оно еще подойдет, то скорее выбирайте новое и более актуальное.