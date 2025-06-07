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«В июне начнется «летняя метель»: на что у петербуржцев будет аллергия

Опубликовано: 7 июня 2025 15:02
Тополиный пух
«В июне начнется «летняя метель»: на что у петербуржцев будет аллергия
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Эксперт рассказал, какие растения особенно опасны для аллергиков в Северной столице в начале лета.

С наступлением теплого времени года, когда природа просыпается и начинает активно цвести, у многих возникают проблемы с аллергией.

Она сопровождается чиханием, сухостью в глазах, заложенным носом и постоянным чувством усталости. Это сезонная аллергия и в последнее время она настоящей эпидемией.

В России, например, число аллергиков ежегодно растет. В Петербурге из-за длительной весны и влажного климата сезон аллергии может длиться дольше, чем в южных регионах.

Почему аллергия стала такой частой?

Основная причина — пыльца растений, которая разносится по воздуху и попадает на слизистые носа, глаз и верхних путей. В России и особенно в Петербурге главные виновники — пыльца многих деревьев. Но дело не только в растениях. За последние годы к росту выглядело несколько факторов:

  1. Изменения климата. Теплые зимы и ранняя весна продлевают сезон цветения.
  2. Последствия пандемии COVID-19. Из-за частого использования антисептиков и более «стерильного» образа жизни иммунитет стал слабее и более чувствительным к аллергенам.
  3. Загрязнение воздуха. Мелкая пыль и загрязнения обостряют аллергические реакции.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Городовому», пыльцы каких растений стоит опасаться петербуржцам в июне.

Владимир Болибок
Владимир Болибок Врач аллерголог-иммунолог

«Аллергия на пыльцу растений — природное явление, и сильно зависит текущей погоды. В первой половине июня в атмосфере Санкт-Петербурга будет присутствовать небольшое количество пыльцы березы, которую заносит со стороны Карельского перешейка, Карелии и Коми. Во второй половине пыльца березы сменится на пыльцу луговых (злаковых) трав — это тимофеевка, овсяница, мятлик, костер, ежа и прочие. В июне начнется и «летняя метель» — тополиный пух, который будет вбирать в себя аллергены других растений и забивать нос, рот и глаза», — предупредил эксперт.

Что делать, чтобы облегчить состояние?

Нужно избегать столкновений с пыльцой: меньше выходить на улицу в утренние часы — именно тогда концентрация пыльцы самая высокая. Не открывать окна в доме и в машине, особенно в пыльные дни.

Старайтесь поддерживать чистоту дома. Делайте влажную уборку минимум два раза в неделю, уделяя внимание подоконникам, полкам и полу. Стирайте постельное белье каждую неделю в горячей воде. Проветривайте помещение вечером, когда пыльцы в воздухе меньше.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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