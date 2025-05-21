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«Вода ошибок не прощает»: что делать, если во время купания в реке покинули силы

21 мая 2025 09:03
река, МЧС
«Вода ошибок не прощает»: что делать, если во время купания в реке покинули силы
globallookpress/ Belkin Alexey/ NEWS.ru

В преддверии купального сезона эксперт рассказал о правилах безопасности на воде.

Впереди лето, а это значит, что мы все активнее станем выбираться на природу и проводить время на берегу рек и озер. Кроме того, у многих начинаются отпуска и обычно жители России предпочитают проводить его на пляже. Поэтому о безопасности на воде нужно знать каждому, особенно тем, кто отдыхает с детьми.

Правила, которыми не пренебрегают

Накануне новость о том, что в Ленинградской области утонул ребенок, шокировала всех. Казалось бы, купальный сезон еще не начался, получается, что помнить о безопасности нужно постоянно. Лучше всего с раннего детства учить ребенка плавать и объяснять ему правила, которые могут сохранить жизнь.

Эксперт по безопасности Эдуард Халилов рассказал порталу «Городовой», какие правила нужно соблюдать возле водоемов.

«Первое, никогда не заходить в воду в нетрезвом состоянии, так как в нем невозможно здраво оценить ситуацию. На середине реки могут покинуть силы, появляется отдышка, не хватает кислорода или даже может быть судорога, если вода холодная. Можно потерять сознание, сердце остановиться и уже там спасать практически бесполезно или просто нереализуемо. Также нельзя далеко заплывать, делайте это вдоль берега», — объяснил эксперт.

Что делать, если начали тонуть

Также Эдуард посоветовал повышать навыки плавания: тренировать выносливость и готовность находиться в воде долгое время.

«Если все же стали тонуть, то надо подать сигнал людям, чтобы вас поняли и подплыли к вам. В это время лучше экономить силы: надо постараться успокоиться, лечь на спину и потихоньку в сторону берега грести, просто на спине, экономя силы. Если есть возможность, взяться за что-то плавучее», — посоветовал эксперт.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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