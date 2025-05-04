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Ярко, вкусно и полезно. Два варианта салата к шашлыку от шеф-повара

Опубликовано: 4 мая 2025 18:01
Шашлык
Ярко, вкусно и полезно. Два варианта салата к шашлыку от шеф-повара
globallookpress/ Bulkin Sergey/ NEWS.RU

Мясо лучше всего сочетать с овощами, поэтому обязательно к шашлыку приготовьте салат.

Скоро наступят долгожданные майские праздники — время отдыха, прогулок на свежем воздухе и, конечно же, ароматного шашлыка. Весенние дни так и манят нас выбраться из городских квартир и собраться с друзьями и семьей на природе.

Шашлык на природе в майские праздники — это уже традиция, но к нему обязательно нужен салат, который отлично подойдет к мясу. Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал «Городовому» два варианта приготовления такого блюда на природе.

Первый вариант

Ингредиенты

Томаты 0,5 кг
Красный лук 1 шт
Зелень 50 гр
Растительное масло 4 ст л
Соль по вкусу
Сахар по вкусу

Приготовление

  1. Томаты порезать дольками;
  2. Лук нарезать перьями;
  3. Зелень мелко нарезать;
  4. Смешать все ингредиенты;
  5. Заправить салат растительным маслом;
  6. Посолить и добавить сахар.

Второй вариант

Ингредиенты

Яйцо отварное 5 шт
Огурец свежий 200 гр
Лук зеленый 50 гр
Редис 100 гр
Соль по вкусу

Приготовление

  1. Яйца, огурцы и редис нарезать кубиками;
  2. Лук измельчить;
  3. Смешать все ингредиенты;
  4. Приправить салат солью.

Быстрый, вкусный и питательный салат готов.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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