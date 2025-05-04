Ярко, вкусно и полезно. Два варианта салата к шашлыку от шеф-повара

Скоро наступят долгожданные майские праздники — время отдыха, прогулок на свежем воздухе и, конечно же, ароматного шашлыка. Весенние дни так и манят нас выбраться из городских квартир и собраться с друзьями и семьей на природе.
Шашлык на природе в майские праздники — это уже традиция, но к нему обязательно нужен салат, который отлично подойдет к мясу. Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал «Городовому» два варианта приготовления такого блюда на природе.
Первый вариант
Ингредиенты
|Томаты
|0,5 кг
|Красный лук
|1 шт
|Зелень
|50 гр
|Растительное масло
|4 ст л
|Соль
|по вкусу
|Сахар
|по вкусу
Приготовление
- Томаты порезать дольками;
- Лук нарезать перьями;
- Зелень мелко нарезать;
- Смешать все ингредиенты;
- Заправить салат растительным маслом;
- Посолить и добавить сахар.
Второй вариант
Ингредиенты
|Яйцо отварное
|5 шт
|Огурец свежий
|200 гр
|Лук зеленый
|50 гр
|Редис
|100 гр
|Соль
|по вкусу
Приготовление
- Яйца, огурцы и редис нарезать кубиками;
- Лук измельчить;
- Смешать все ингредиенты;
- Приправить салат солью.
Быстрый, вкусный и питательный салат готов.