Ярко, вкусно и полезно. Два варианта салата к шашлыку от шеф-повара

Мясо лучше всего сочетать с овощами, поэтому обязательно к шашлыку приготовьте салат.

Скоро наступят долгожданные майские праздники — время отдыха, прогулок на свежем воздухе и, конечно же, ароматного шашлыка. Весенние дни так и манят нас выбраться из городских квартир и собраться с друзьями и семьей на природе.

Шашлык на природе в майские праздники — это уже традиция, но к нему обязательно нужен салат, который отлично подойдет к мясу. Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал «Городовому» два варианта приготовления такого блюда на природе.

Первый вариант

Ингредиенты

Томаты 0,5 кг Красный лук 1 шт Зелень 50 гр Растительное масло 4 ст л Соль по вкусу Сахар по вкусу

Приготовление

Томаты порезать дольками; Лук нарезать перьями; Зелень мелко нарезать; Смешать все ингредиенты; Заправить салат растительным маслом; Посолить и добавить сахар.

Второй вариант

Ингредиенты

Яйцо отварное 5 шт Огурец свежий 200 гр Лук зеленый 50 гр Редис 100 гр Соль по вкусу

Приготовление

Яйца, огурцы и редис нарезать кубиками; Лук измельчить; Смешать все ингредиенты; Приправить салат солью.

Быстрый, вкусный и питательный салат готов.