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Забываем про слингбэки и леопардовый принт. Что из обуви пора выбросить из своего гардероба?

Опубликовано: 4 мая 2025 11:01
Туфли
Забываем про слингбэки и леопардовый принт. Что из обуви пора выбросить из своего гардероба?
Globallookpress / Belkin Alexey/ news.ru

Эксперт дала советы, какую обувь лучше не носить.

Обувь часто называют «лицом человека». Каждый сезон в моду входят и выходят определенные модели и цвета этого самого необходимого аксессуара в нашем гардеробе.

Обувь может рассказать о человеке многое, а актуальная точно подчеркнет красивый образ. Поэтому нужно избавиться от устаревших моделей в своем гардеробе.

Отказываемся от массивной подошвы

Имидж-консультант Елена Бестави объяснила порталу «Городовой», какую обувь уже лучше не носить.

«Первое, что мы убираем из гардероба — это кроссовки на массивной подошве. В моду входят «ретрокеды», старые добрые классические модели всех цветов, всех вариантов материалов верха», — объяснил эксперт.

Анималистическая тема и туфли

По словам стилиста, также нужно отказаться от леопардовых балеток. Несмотря на то, что анималистическая тема все еще актуальна, лучше выбирать змеиный принт или коровий.

«Также убираем из гардероба туфли слингбэки с ремешками на боку, которые несколько сезонов были очень актуальны. Заменяем на классический вариант. Туфли вновь актуальны, благодаря своей изящной форме они редко выходят из моды. Классическая модель будет предпочтительна в этом сезоне», — говорит Бестави.

Также эксперт советует не обувать лоферы на тракторной подошве и заменить их на модели на плоском ходу, либо на каблуке, а материалом для такой обуви выбрать замшу.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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