«Запланированное устаревание»: раскрыт секрет «неубиваемой» техники СССР

Советская техника заслуженно получила репутацию «неубиваемой», так как десятилетиями служила или до сих пор служит своим владельцам.
От холодильников и стиральных машин до электропечей и даже автомобилей — изделия из СССР отличались простотой конструкцией, надежностью и долговечностью, что делало их настоящими легендами своего времени. Что же за технологии были в те времена?
Стратегия многолетнего использования
Директор департамента стандартизации Роскачества Джули Назарова объяснила порталу «Городовой», в чем кроется причина такого долгого использования советских приборов.
«Экономика Советского союза была ориентирована не на быстрое потребление, а на многолетнее использование вещей. Производители не стремились к постоянному обновлению модельного ряда или к сокращению срока службы выпускаемой продукции. Изделия проектировались с прицелом на многие десятилетия работы — это было важным требованием плановой экономики, в которой товары должны были служить долго и надежно. Негласная концепция «запланированного устаревания», широко распространенная сегодня, была тогда неуместна», — объясняет эксперт.
Качественные материалы
В то время, увидев на товаре Знак качества СССР, можно было не переживать за его надежность. Так как, по словам Джули Назаровой, это была государственная отметка, которая выдавалась только после прохождения строго контроля и соответствия ГОСТам.
«Эти стандарты зачастую превосходили современные требования, особенно в части надежности и срока службы. В производстве широко применялись качественные материалы с запасом прочности: металлы, плотный пластик, износостойкие ткани. Ручная сборка и многоступенчатый контроль дополнительно снижали вероятность брака, обеспечивая высокую стабильность качества на выходе», — отмечает директор департамента стандартизации.
«Ровесник»
Одним из примеров такой техники был советский электрочайник «Ровесник»: он имел металлический корпус с эмалированным покрытием, выдерживал до 15 000 циклов включения и был защищен от перегрева и пробоя изоляции. Такой прибор с гордостью носил Знак качества.
«Для сравнения, современные бюджетные чайники из пластика рассчитаны примерно на 3 000–5 000 циклов и нередко нагреваются снаружи до высоких и травмоопасных температур», — объясняет эксперт.
В целом, продукция СССР создавалась с ориентацией на долгую службу, прочность и ремонтопригодность, а не на быструю замену. Это была философия другого времени — более устойчивого и ответственного потребления.
С 2015 года Роскачество возродило Российский Знак качества, для его получения продукция должна соответствовать опережающим требованиям, которые являются ориентиром для развития.