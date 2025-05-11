«Запланированное устаревание»: раскрыт секрет «неубиваемой» техники СССР

Наверняка где-нибудь в гараже или подвале у вас стоит старый холодильник родом из СССР, который до сих работает, но был заменен на более современную модель.

Советская техника заслуженно получила репутацию «неубиваемой», так как десятилетиями служила или до сих пор служит своим владельцам.

От холодильников и стиральных машин до электропечей и даже автомобилей — изделия из СССР отличались простотой конструкцией, надежностью и долговечностью, что делало их настоящими легендами своего времени. Что же за технологии были в те времена?

Стратегия многолетнего использования

Директор департамента стандартизации Роскачества Джули Назарова объяснила порталу «Городовой», в чем кроется причина такого долгого использования советских приборов.

«Экономика Советского союза была ориентирована не на быстрое потребление, а на многолетнее использование вещей. Производители не стремились к постоянному обновлению модельного ряда или к сокращению срока службы выпускаемой продукции. Изделия проектировались с прицелом на многие десятилетия работы — это было важным требованием плановой экономики, в которой товары должны были служить долго и надежно. Негласная концепция «запланированного устаревания», широко распространенная сегодня, была тогда неуместна», — объясняет эксперт.

Качественные материалы

В то время, увидев на товаре Знак качества СССР, можно было не переживать за его надежность. Так как, по словам Джули Назаровой, это была государственная отметка, которая выдавалась только после прохождения строго контроля и соответствия ГОСТам.

«Эти стандарты зачастую превосходили современные требования, особенно в части надежности и срока службы. В производстве широко применялись качественные материалы с запасом прочности: металлы, плотный пластик, износостойкие ткани. Ручная сборка и многоступенчатый контроль дополнительно снижали вероятность брака, обеспечивая высокую стабильность качества на выходе», — отмечает директор департамента стандартизации.

«Ровесник»

Одним из примеров такой техники был советский электрочайник «Ровесник»: он имел металлический корпус с эмалированным покрытием, выдерживал до 15 000 циклов включения и был защищен от перегрева и пробоя изоляции. Такой прибор с гордостью носил Знак качества.

«Для сравнения, современные бюджетные чайники из пластика рассчитаны примерно на 3 000–5 000 циклов и нередко нагреваются снаружи до высоких и травмоопасных температур», — объясняет эксперт.

В целом, продукция СССР создавалась с ориентацией на долгую службу, прочность и ремонтопригодность, а не на быструю замену. Это была философия другого времени — более устойчивого и ответственного потребления.

С 2015 года Роскачество возродило Российский Знак качества, для его получения продукция должна соответствовать опережающим требованиям, которые являются ориентиром для развития.