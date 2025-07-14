Уехали — не платите: в Госдуме напомнили о праве россиян на перерасчет платы за ЖКХ во время отсутствия

Инструкция по оформлению перерасчета за коммунальные услуги во время отпуска.

Россияне имеют право оформить перерасчет платы за услуги ЖКХ в случае отсутствия в течение пяти суток подряд в жилом помещении.

Право на перерасчет: главное — отсутствие

«Плата должна взиматься только за реально потребленные ресурсы. Именно поэтому действующее законодательство предусматривает возможность перерасчета платы за ЖКХ в случае временного отсутствия гражданина в жилом помещении», — сказал Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Если человек отсутствует в квартире более пяти суток подряд, он имеет полное право на перерасчет с шестого дня отсутствия.

Как пишет «Газета.Ru», это актуально для тех, кто уезжает в командировку, лечится в другом городе, находится на даче или в другом жилье.

Какие услуги пересчитают?

По словам парламентария, речь идет о перерасчете тех коммунальных услуг, которые начисляются исходя из количества проживающих, а не по приборам учета.

В первую очередь это: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Как оформить перерасчет: инструкция

Обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию;

Подать заявление на перерасчет, приложить документы, подтверждающие отсутствие.

В качестве документов могут пригодиться: билеты на транспорт, командировочные документы, справку о временной регистрации в другом регионе, справку из лечебного учреждения, документы о пребывании в санатории или пансионате.

Условие: отсутствие счетчиков

Перерасчет производится за весь период отсутствия, начиная с шестого дня.

Кроме того, перерасчет возможен только при отсутствии счетчиков по конкретному виду услуги.

Такой механизм позволяет людям не переплачивать за услуги, которыми они не пользовались.