Все новости / Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

Политика
Рада утвердила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины
Украинский парламент утвердил на пост главы правительства страны бывшего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Как сообщает РИА Новости, голосование по этому вопросу состоялось накануне, 4 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады.
05 мар 2020 08:09
Политика
Зеленский не пожал руку депутату из-за критики
Президент Украины Владимир Зеленский отказал в рукопожатии депутату Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко, который раскритиковал политику лидера. Произошло это на внеочередном заседании парламента. Об этом в среду, 4 марта, сообщили украинские СМИ.
05 мар 2020 08:05
Политика
Премьер Украины заявил, что не писал заявлений об отставке
Премьер Украины Алексей Гончарук опроверг слухи о том, что он якобы писал заявление об отставке. Вместе с тем он не исключил возможные обсуждения с президентом Владимиром Зеленским и Верховной Радой по этому вопросу. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «РИА Новости».
02 мар 2020 13:29
Политика
Премьер-министр Украины подал в отставку после негативного высказывания о Зеленском
Глава украинского правительства Алексей Гончарук подал в отставку. Поводом стала публикация аудиозаписи с закрытого заседания, на котором премьер-министр негативно отозвался о президенте Владимире Зеленском.
17 янв 2020 15:34
Политика
Премьер Украины рассказал о возможной газовой войне с Россией
Глава правительства Украины Алексей Гончарук позитивно оценил итоги переговоров в «нормандском формате» в Париже. Премьер-министр назвал встречу дипломатическим успехом Владимира Зеленского.
10 дек 2019 15:00
Экономика
Украина отказалась продлевать годовой контракт с Россией на поставку газа
Власти Украины отказались продлевать контракт по транзиту газа с Россией на год вперед. Киев планирует подписать долгосрочный договор «по европейским правилам». Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
09 окт 2019 19:31
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