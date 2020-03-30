Украине из-за коронавируса грозит дефолт, заявил президент страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
Украинские военные могут дать отпор, несмотря на желание сохранить мир в Донбассе, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА "Новости".
Украинский парламент утвердил на пост главы правительства страны бывшего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Как сообщает РИА Новости, голосование по этому вопросу состоялось накануне, 4 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады.
Президент Украины Владимир Зеленский отказал в рукопожатии депутату Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко, который раскритиковал политику лидера. Произошло это на внеочередном заседании парламента. Об этом в среду, 4 марта, сообщили украинские СМИ.
Депутаты украинской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра страны. Также обсуждаются кандидатуры на посты министров.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уйдет в отставку.
Премьер Украины Алексей Гончарук опроверг слухи о том, что он якобы писал заявление об отставке. Вместе с тем он не исключил возможные обсуждения с президентом Владимиром Зеленским и Верховной Радой по этому вопросу. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «РИА Новости».
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, чем выгоден для Киева контракт с Москвой на транзит газа.
В Украине посчитали, что недовольство жителей Полтавы эвакуацией из Китая их сограждан — результат планомерной информационной войны.
Глава украинского правительства Алексей Гончарук подал в отставку. Поводом стала публикация аудиозаписи с закрытого заседания, на котором премьер-министр негативно отозвался о президенте Владимире Зеленском.
Павел Климкин, бывший глава украинского МИД, назвал Украину сырьевым придатком Европы. Она является одним из главных экспортеров сельхозпродукции в Европу, но в основном в форме сырья.
Украинское правительство усложнило своим гражданам выезд в Россию. Со следующего года пересекать границу в сторону РФ можно будет только по загранпаспортам.
Глава правительства Украины Алексей Гончарук позитивно оценил итоги переговоров в «нормандском формате» в Париже. Премьер-министр назвал встречу дипломатическим успехом Владимира Зеленского.
Самым молодым главой правительства в мире станет 34-летняя премьер-министр Финляндии Санна Марин, передает BBC News.
Почему Коломойский назвал украинского депутата дебилом? Зачем тот согласился с характеристикой? При чем тут "Квартал 95" и сгоревшая под Киевом хата?
Власти Украины отказались продлевать контракт по транзиту газа с Россией на год вперед. Киев планирует подписать долгосрочный договор «по европейским правилам». Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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