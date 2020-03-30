Премьер Украины заявил, что не писал заявлений об отставке

Премьер Украины Алексей Гончарук опроверг слухи о том, что он якобы писал заявление об отставке. Вместе с тем он не исключил возможные обсуждения с президентом Владимиром Зеленским и Верховной Радой по этому вопросу. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «РИА Новости».