Все новости / Борис Галкин

Борис Галкин

Город
Кандидаты с сомнительной репутацией борются за депутатские кресла на Васильевском острове
Чуть больше недели прошло со старта муниципальной избирательной кампании в Петербурге. Стала заметна одна любопытная, но неприятная тенденция, набирающая обороты в Василеостровском районе города.
06 июл 2019 10:20
Политика
Смольный не позволил провести антивоенный пикет 8 марта и теперь думает над 9 и 16 марта
Смольный не согласовал проведение массового пикета против ввода войск в Украину, который оппозиция собиралась провести на Марсовом поле 8 марта, сообщает ИА "Росбалт" со ссылкой на
05 мар 2014 10:01
Город
Смольный: Финансирование Калининско-Красносельской линии начнется в 2014 - 2015 годах
Финансирование Калининско-Красносельской линии (ККЛ) начнется в 2014 - 2015 годах, сообщил в Смольном на заседании правительства глава комитета по финансам Эдуард Батанов. Отвечая на вопрос депутата
11 апр 2013 10:17
Эксклюзив
Последние новости
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Без масла, но еще вкуснее: праздничные бутерброды из самых обычных продуктов Общество
«Алиса, ты меня слышишь?»: об этом опасном свойстве умных колонок знают не все Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес