Борис Галкин

Смольный не позволил провести антивоенный пикет 8 марта и теперь думает над 9 и 16 марта

Смольный не согласовал проведение массового пикета против ввода войск в Украину, который оппозиция собиралась провести на Марсовом поле 8 марта, сообщает ИА "Росбалт" со ссылкой на