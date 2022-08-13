Борис Галкин

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Владислав Галкин ушел из жизни в 2010 году.
Загнанный в угол актер не справился с навалившимися бедами
На мероприятии, устроенном народной артисткой СССР, возник саботаж
В Москве началось прощание с актрисой и народной артисткой России Ниной Руслановой. Церемония началась в среду в 11:00 в Доме кино, передает РИА Новости.
Российский поп-король знает о жизни экс-супруги только из социальных сетей.
Мальчик отрепетировал одну из сценок вместе со знаменитой мамой.
Чуть больше недели прошло со старта муниципальной избирательной кампании в Петербурге. Стала заметна одна любопытная, но неприятная тенденция, набирающая обороты в Василеостровском районе города.
Часть депутатов Законодательного собрания Петербурга не признала итоги выборов в городе. «Мы заявляем о непризнании итогов выборов как губернатора Санкт-Петербурга, так и депутатов
Шансы на единение оппозиции на выборах губернатора Петербурга оказываются под вопросом, не вписавшись в левый поворот. Под вечер стало известно — несмотря на долгие переговоры между лидером
Смольный не согласовал проведение массового пикета против ввода войск в Украину, который оппозиция собиралась провести на Марсовом поле 8 марта, сообщает ИА "Росбалт" со ссылкой на
5 января в ДК Ленсовета Пародии Елены Воробей на российских и интернациональных звёзд делают честь любому артисту. В её творческой копилке - Алла Пугачёва, Борис Моисеев, Лайма Вайкуле, Лэди
Строительство транспортной инфраструктуры для велосипедов начнется не раньше 2014 года, и это если все пойдет по плану. Такой неутешительный для обладателей двухколесного транспорта вывод можно
\ Губернатор Георгий Полтавченко заверил, что метро на Юго-Западе будет строиться в срок. Об этом градоначальник заявил, отвечая на депутатский запрос «яблочника» Бориса Вишневского,
Финансирование Калининско-Красносельской линии (ККЛ) начнется в 2014 - 2015 годах, сообщил в Смольном на заседании правительства глава комитета по финансам Эдуард Батанов. Отвечая на вопрос депутата
3 ноября в 19.00 на сцене Дк им Ленсовета Владимир Винокур С программой «Смех без причины» Психотерапевт, клоун и артист Владимир Винокур - классик российского юмора –