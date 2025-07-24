«Охлаждаем внутри себя кровь»: врач рассказал, как быстро охладить организм в жару

Жара — серьезное испытание для организма, особенно в летние месяцы, когда температуры поднимаются выше 30 градусов.

Петербург боролся с наступившей жарой в июле, но потом лето решило дать передышку городу. Однако высокие температуры возвращаются и вызывают не только дискомфорт.

Жара приводит к перегреву, обезвоживанию и ухудшению самочувствия. Важно знать, как правильно адаптироваться к жаре и какие меры помогут сохранить нормальное состояние.

Терапевт Юлия Маршинцева рассказала «Городовому» интересный лайфхак, как охладиться в жаркую погоду.

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог «Можно набрать воду в маленькую бутылку и заморозить. Когда вы выходите на улицу, то можно взять ее собой. Во-первых, можно прикладывать эту бутылку к крупным артериям, то есть к шее, к запястьям, паховой области, то есть тем самым косвенно охлаждаем внутри себя кровь. Учитывая, что сейчас есть сухой лед, его раздробить и сделать пузырь со льдом и так охлаждаться. Кстати, такими же методами охлаждают пациентов в реанимационных отделениях, кто сильно температурит», — отмечает эксперт.

Врач также советует не есть в жару продукты, которые будут способствовать обезвоживанию. Например, кофе и брусничные морсы.

Также эксперт советует приобрести ручной вентилятор на батарейках и таким образом немножко себя охладить на жаре.