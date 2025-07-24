Городовой / Общество / «Охлаждаем внутри себя кровь»: врач рассказал, как быстро охладить организм в жару
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Петербург Николая Гоголя: город призраков, абсурда и вечной литературы Город
Место с потрясающим видом и необычными экспонатами: чем удивит Военно-Морской музей в Кронштадте Общество
Советский миф о «бесплатном»: как и чем на самом деле платили за все в СССР Общество
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Охлаждаем внутри себя кровь»: врач рассказал, как быстро охладить организм в жару

Опубликовано: 24 июля 2025 09:31
Жара, город
«Охлаждаем внутри себя кровь»: врач рассказал, как быстро охладить организм в жару
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

В Петербурге вновь начинаются жаркие деньки.

Жара — серьезное испытание для организма, особенно в летние месяцы, когда температуры поднимаются выше 30 градусов.

Петербург боролся с наступившей жарой в июле, но потом лето решило дать передышку городу. Однако высокие температуры возвращаются и вызывают не только дискомфорт.

Жара приводит к перегреву, обезвоживанию и ухудшению самочувствия. Важно знать, как правильно адаптироваться к жаре и какие меры помогут сохранить нормальное состояние.

Терапевт Юлия Маршинцева рассказала «Городовому» интересный лайфхак, как охладиться в жаркую погоду.

Маршинцева Юлия
Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог

«Можно набрать воду в маленькую бутылку и заморозить. Когда вы выходите на улицу, то можно взять ее собой.

Во-первых, можно прикладывать эту бутылку к крупным артериям, то есть к шее, к запястьям, паховой области, то есть тем самым косвенно охлаждаем внутри себя кровь.

Учитывая, что сейчас есть сухой лед, его раздробить и сделать пузырь со льдом и так охлаждаться.

Кстати, такими же методами охлаждают пациентов в реанимационных отделениях, кто сильно температурит», — отмечает эксперт.

Врач также советует не есть в жару продукты, которые будут способствовать обезвоживанию. Например, кофе и брусничные морсы.

Также эксперт советует приобрести ручной вентилятор на батарейках и таким образом немножко себя охладить на жаре.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще