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Эфирные масла или химия против клещей: что выбрать для надежной защиты от опасных насекомых

Опубликовано: 24 мая 2025 15:16
Клещ
Эфирные масла или химия против клещей: что выбрать для надежной защиты от опасных насекомых
Global Look Press / Elena Mayorova

Часто для защиты от клещей используются народные средства. Эксперт рассказал, можно ли с их помощью защититься от паразитов.

Клещи — это маленькие, но чрезвычайно опасные паразиты, которые могут стать причиной серьезных заболеваний у человека. Кровососущие насекомые переносят вирусы и бактерии, вызывающие такие опасные инфекции, как клещевой энцефалит, боррелиоз и другие тяжелые болезни.

Присасывается клещ незаметно, так как паразит впрыскивает обезболивающее вещество, а последствия от укуса очень серьезные. Главный риск — это возможное заражение опасными инфекциями, которые могут привести к тяжелым осложнениям, инвалидности и даже смерти.

Люди постепенно замечали, чего боится паразит, и использовали для защиты от него эфирные масла, муравьиный спирт и даже бальзам звездочка. Но помогут ли они? Мы спросили у специалиста.

Народные средства

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал порталу «Городовой», какие средства точно помогут бороться с клещами.

«Иксодовые клещи чувствительны к ряду природных и синтетических веществ, обладающих выраженным репеллентным действием. Эфирные масла: это масло эвкалипта, лаванды, гвоздики, чайного дерева, мяты перечной, розмарина, тимьяна. Все они обладают запахом, неприятным для клещей. Эти эфирные масла часто используются в народных средствах защиты от насекомых. Также используются экстракты растений семейства полыни, ромашки аптечной, пиретрума, эффективно отпугивающие паразитов. Эффективность растительных компонентов невелика, их применение — скорее ритуал по отпугиванию, нежели реальная защита», — отмечает врач.

Химические вещества

Эксперт советует пользоваться наиболее эффективными химическими веществами. Это диэтилтолуамид (ДЭТА), который является одним из самых популярных репеллентов и против комаров, и против клещей. Он эффективно защищает кожу на протяжении нескольких часов.

«Перметрин применяется преимущественно для обработки тканей одежды и снаряжения. После нанесения перметрина ткань сохраняет защитные свойства даже после многократных стирок. А синтетическими акарицидами обрабатывают одежду и ткани, например, палатки. В отличие от репеллентов, которые отпугивают насекомых, под действием акарицидов клещи погибают. Наиболее эффективными является акарициды на основе пиретроидов: альфациперметрина и зетациперметрина», — рассказывает Болибок.

Эксперт напоминает, что натуральные средства действуют кратковременно и требуют постоянного обновления, а коммерческие препараты с ДЭТА и перметрином обеспечивают длительную защиту и надежнее защищают от клещей.

Жертвами клещей в Петербурге и Ленобласти за неделю стали около 1650 человек, в том числе 330 детей. Кусали людей насекомые в 13 пайонах Северной столицы, но больше всего — в Пушкинском, Курортном, Приморском и Выборгском.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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