Эндокринолог назвала предельно допустимое количество клубники: есть больше — здоровью вредить

А еще время, когда ее лучше употреблять.

Сезон клубники в самом разгаре, и витрины пестрят ароматными красными ягодами. Но врачи предупреждают: даже такая, казалось бы, безобидная сладость может принести вред, если употреблять её не вовремя и без меры.

Как рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, клубника содержит немало простых углеводов — глюкозу и фруктозу, а значит, при неправильном подходе способна поднимать уровень сахара и инсулина в крови. Особенно это касается вечернего времени.

Когда можно есть клубнику:

Утром и днём, до 16:00 — именно в это время организм лучше всего справляется с углеводами.

— именно в это время организм лучше всего справляется с углеводами. Только после основного приёма пищи , а не натощак — тогда скачки сахара будут минимальными.

, а не натощак — тогда скачки сахара будут минимальными. В перекусы допустимо — но только вместе с белком: йогуртом, творогом, сыром.

Сколько можно съесть:

Оптимальная порция — 5–6 крупных или 7–8 мелких ягод, что составляет примерно 150–200 граммов в день.

Что не стоит делать:

Не добавляйте к клубнике сахар или сливки, если следите за фигурой или уровнем инсулина. Не ешьте ягоды поздно вечером, чтобы избежать скачков сахара в крови перед сном.

Так что клубника — это вкусно и полезно, но только в меру и в нужное время.