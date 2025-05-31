Эндокринолог назвала предельно допустимое количество клубники: есть больше — здоровью вредить

Сезон клубники в самом разгаре, и витрины пестрят ароматными красными ягодами. Но врачи предупреждают: даже такая, казалось бы, безобидная сладость может принести вред, если употреблять её не вовремя и без меры.
Как рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, клубника содержит немало простых углеводов — глюкозу и фруктозу, а значит, при неправильном подходе способна поднимать уровень сахара и инсулина в крови. Особенно это касается вечернего времени.
Когда можно есть клубнику:
- Утром и днём, до 16:00 — именно в это время организм лучше всего справляется с углеводами.
- Только после основного приёма пищи, а не натощак — тогда скачки сахара будут минимальными.
- В перекусы допустимо — но только вместе с белком: йогуртом, творогом, сыром.
Сколько можно съесть:
Оптимальная порция — 5–6 крупных или 7–8 мелких ягод, что составляет примерно 150–200 граммов в день.
Что не стоит делать:
Не добавляйте к клубнике сахар или сливки, если следите за фигурой или уровнем инсулина. Не ешьте ягоды поздно вечером, чтобы избежать скачков сахара в крови перед сном.
Так что клубника — это вкусно и полезно, но только в меру и в нужное время.