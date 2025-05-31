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Эндокринолог назвала предельно допустимое количество клубники: есть больше — здоровью вредить

Опубликовано: 31 мая 2025 12:31
клубника
Эндокринолог назвала предельно допустимое количество клубники: есть больше — здоровью вредить
Фото: Городовой.ру

А еще время, когда ее лучше употреблять.

Сезон клубники в самом разгаре, и витрины пестрят ароматными красными ягодами. Но врачи предупреждают: даже такая, казалось бы, безобидная сладость может принести вред, если употреблять её не вовремя и без меры.

Как рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, клубника содержит немало простых углеводов — глюкозу и фруктозу, а значит, при неправильном подходе способна поднимать уровень сахара и инсулина в крови. Особенно это касается вечернего времени.

Когда можно есть клубнику:

  • Утром и днём, до 16:00 — именно в это время организм лучше всего справляется с углеводами.
  • Только после основного приёма пищи, а не натощак — тогда скачки сахара будут минимальными.
  • В перекусы допустимо — но только вместе с белком: йогуртом, творогом, сыром.

Сколько можно съесть:

Оптимальная порция — 5–6 крупных или 7–8 мелких ягод, что составляет примерно 150–200 граммов в день.

Что не стоит делать:

Не добавляйте к клубнике сахар или сливки, если следите за фигурой или уровнем инсулина. Не ешьте ягоды поздно вечером, чтобы избежать скачков сахара в крови перед сном.

Так что клубника — это вкусно и полезно, но только в меру и в нужное время.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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