Кишечная палочка обнаружена в колбасах и мясе трех брендов: список

На Орловском мясоперерабатывающем комбинате в Мценске произошел скандал, связанный с серьезными санитарными нарушениями, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Выяснилось, что предприятие нарушает базовые условия хранения сырья и готовых продуктов, а состояние цехов оставляет желать лучшего.

На комбинате, который производит сосиски, колбасы и консервы под брендами «Вкусмачев», «Мценские колбасы» и «Вкусно всей семье», было обнаружено множество проблем. Продукция хранилась без необходимой маркировки, без указания сроков годности и в неподобающих условиях. Внутри цехов — выбоины в стенах, отколотая плитка и ржавчина на полу и потолках. А роль сторожа, судя по всему, исполняла кошка, которая не брезговала и дегустированием продукции.

Наибольшее беспокойство вызвало обнаружение патогенных микроорганизмов, таких как листерия и кишечная палочка, в смывах с оборудования консервного цеха. Экспертиза подтвердила наличие опасных бактерий, в связи с чем было решено утилизировать почти 380 килограммов опасной продукции.

В ответ на эти нарушения, Орловский мясокомбинат был привлечен к административной ответственности за несоответствие ветеринарно-санитарным нормам. Предприятие, входящее в агрохолдинг «Любава», может быть оштрафовано на 150 тысяч рублей. Однако вопрос о последствиях для качества продукции и репутации брендов, под которыми она продается, остается открытым.

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