Майское наслаждение. Шеф-повар раскрыл секрет, как сделать самый вкусный маринованный лук

Невозможно представить шашлык без маринованного лука, ведь именно вместе мясо и овощ создают вкусное сочетание. Однако не все знают, как замариновать лук так, чтобы он был нежным, вкусным и не горьким.
Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал порталу «Городовой» все секреты маринованного овоща.
Ингредиенты
|Репчатый лук или красный
|2-3 головки
|Соль
|1 ч.л.
|Сахар
|1 ч.л.
|Уксус
|3 ст.л.
|Зелень
|по вкусу
Приготовление
- Нарезаем лук кольцами;
- Нарезаем мелко зелень;
- Кладем лук в дуршлаг;
- Обдаем лук кипятком (таким способом убираем лишнюю горечь);
- Перекладываем лук в емкость;
- Добавляем к овощу соль и сахар;
- Вливаем к смеси уксус;
- Добавляем зелень;
- Все перемешиваем
- Оставляем на 30 минут настояться и дать соли и сахару полностью раствориться.
Лук готов. Приятного аппетита!