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Майское наслаждение. Шеф-повар раскрыл секрет, как сделать самый вкусный маринованный лук

Опубликовано: 5 мая 2025 10:02
Шашлык
Майское наслаждение. Шеф-повар раскрыл секрет, как сделать самый вкусный маринованный лук
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Впереди большие выходные, на которых все хотя бы один день посвятят шашлыкам и отдыху на природе. Не забудьте про маринованный лук, без которого не обходятся майские праздники.

Невозможно представить шашлык без маринованного лука, ведь именно вместе мясо и овощ создают вкусное сочетание. Однако не все знают, как замариновать лук так, чтобы он был нежным, вкусным и не горьким.

Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал порталу «Городовой» все секреты маринованного овоща.

Ингредиенты

Репчатый лук или красный 2-3 головки
Соль 1 ч.л.
Сахар 1 ч.л.
Уксус 3 ст.л.
Зелень по вкусу

Приготовление

  1. Нарезаем лук кольцами;
  2. Нарезаем мелко зелень;
  3. Кладем лук в дуршлаг;
  4. Обдаем лук кипятком (таким способом убираем лишнюю горечь);
  5. Перекладываем лук в емкость;
  6. Добавляем к овощу соль и сахар;
  7. Вливаем к смеси уксус;
  8. Добавляем зелень;
  9. Все перемешиваем
  10. Оставляем на 30 минут настояться и дать соли и сахару полностью раствориться.

Лук готов. Приятного аппетита!

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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