В Роскачестве рассказали, как распознать фейковые банковские приложения

Мошенники нашли новый способ обмана петербуржцев — поддельные банковские приложения, которые по дизайну и функционалу практически не отличаются от оригинальных. В центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как распознать фальшивку и защитить свои данные.

Особенно уязвимы владельцы Android-смартфонов: фальшивые приложения легко найти в сторонних магазинах, а их дизайн и логотипы часто копируют официальные.

«Главное, что нужно знать о фальшивых банковских приложениях, — у них мало отзывов, и большинство из них отрицательные», — уточнили в Роскачестве.

Часто мошенники добавляют в название приложения лишние слова или допускают ошибки, а в описании встречаются орфографические неточности. Владельцы iPhone тоже под ударом, так как отсутствие некоторых банковских приложений в App Store открывает злоумышленникам возможности для обмана.

Чтобы не стать жертвой, специалисты МВД советуют соблюдать осторожность. Никогда не доверяйте звонкам от «сотрудников банка» и обязательно перезванивайте в организацию самостоятельно.

В Петербурге такие схемы становятся все более изощрёнными, и пользователям важно сохранять бдительность. Установить приложение лучше через официальный сайт банка, а при малейших сомнениях сразу обращаться в службу поддержки, пишет источник.

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