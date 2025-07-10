«Не знаешь — не бери»: как отличить съедобный гриб от ядовитого

Народные способы часто не работают, поэтому нужно знать главное правило грибника.

Грибы — это всегда загадка. Кто из нас не мечтал отправиться в лес с корзинкой и вернуться с полным лукошком вкусных грибов? Но вместе с этим приходит и страх: а вдруг съедобный гриб окажется ядовитым?

Разбираемся вместе с экспертом, есть ли универсальные способы, которые помогут отличить опасные грибы.

Распространенные мифы о грибах

В народе много «правил», которые якобы помогают отличить ядовитый гриб от съедобного. Вот самые популярные и почему им не стоит доверять:

«Ядовитые грибы горчат или имеют неприятный вкус». На самом деле многие ядовитые грибы могут быть даже сладковатыми на вкус. Например, бледная поганка, но пробовать их нельзя.

«Если гриб меняет цвет на серебре, значит он ядовит». Химические реакции с серебром или луком не дают точного результата — и съедобные, и ядовитые грибы могут реагировать по-разному.

«Ядовитые грибы всегда имеют неприятный запах». Запах не всегда помогает — некоторые ядовитые грибы пахнут приятно, а съедобные могут иметь слабый или нейтральный запах.

«Червивые грибы — съедобные». Насекомые могут есть и ядовитые грибы, так что этот признак не надежен.

Как же не сорвать ядовитый гриб?

Миколог, биолог Михаил Вишневский рассказал «Городовому», как не собрать опасные грибы.

«Ни одного универсального способа, как отличить любой съедобный от ядовитого нет. И не только в лесу, но и дома. Есть же куча народной прикладной мифологии, у кого-то серебряная ложка чернеет, грибы всплывают или тонут, чеснок синеет, лук зеленеет — это никогда не работает. Такую реакцию совершенно спокойно дают и съедобные, и ядовитые грибы. Поэтому не знаешь, не бери. Первое главное правило. Не знаешь — не бери. Всегда работает. Все обычно советуют хорошо знать в лицо съедобные грибы своего региона, но это безумие, это нереально, это сотни видов. Поэтому гораздо проще знать в лицо ядовитые грибы своего региона, а таких всегда не больше 10 видов. И вот если ты знаешь, какие грибы в твоем регионе ядовитые, на них насмотрелся, причитал и просто избегаешь. Это гораздо проще», — советует эксперт.

Грибы — это вкусный и полезный подарок природы, но с ними шутки плохи. Народные приметы и быстрые тесты не помогут гарантированно отличить ядовитый гриб от съедобного.

Главное — осторожность, знания и опыт. Если вы новичок — не рискуйте, учитесь у профессионалов и пользуйтесь проверенными источниками.