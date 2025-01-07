Магнитные бури на 7-9 января

Согласно прогнозам специалистов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, уже этой ночью мы благополучно пережили геомагнитный шторм уровня G1. Вы все правильно поняли – Солнце решило устроить небольшой праздник прямо у нас над головой!

Но что же такое этот таинственный уровень G1? По сути, это слабая геомагнитная буря, которая может привести к небольшим колебаниям в работе некоторых приборов и систем связи. Однако для большинства людей такие явления остаются практически незаметными.

Тем не менее, астрономы предупреждают, что солнечная активность остается высокой, так как накануне произошло целых три мощных вспышки класса X – самого высокого уровня, а также около 20 средних вспышек класса M. Это значит, что расслабляться пока рано, пояснил в своем канале ведущий специалист центр «ФОБОС» Михаил Леус.