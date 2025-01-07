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Магнитные бури на 7-9 января

7 января 2025 17:03
У девушки болит голова
Магнитные бури на 7-9 января
Фото Городовой ру

Новый год начался с настоящей космической феерии.

Согласно прогнозам специалистов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, уже этой ночью мы благополучно пережили геомагнитный шторм уровня G1. Вы все правильно поняли – Солнце решило устроить небольшой праздник прямо у нас над головой!

Но что же такое этот таинственный уровень G1? По сути, это слабая геомагнитная буря, которая может привести к небольшим колебаниям в работе некоторых приборов и систем связи. Однако для большинства людей такие явления остаются практически незаметными.

Тем не менее, астрономы предупреждают, что солнечная активность остается высокой, так как накануне произошло целых три мощных вспышки класса X – самого высокого уровня, а также около 20 средних вспышек класса M. Это значит, что расслабляться пока рано, пояснил в своем канале ведущий специалист центр «ФОБОС» Михаил Леус.

«Часть выброшенного во время этих событий солнечного вещества, вместе с потоками солнечного вещества, вырывающегося из крупных корональных дыр, периодически достигает Земли, вызывая существенных возмущения геомагнитного поля».

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Автор:
Максакова Яна
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