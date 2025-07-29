Опасная покупка: как овощи из уличных палаток могут стоить не только здоровья, но и свободы

Покупка овощей и фруктов на рынках и в уличных палатках всегда считалась удобным и недорогим способом запастись свежими продуктами.

Вот только, как оказалось, за простым походом за картошкой или яблоками может скрываться серьезная опасность — и не только для здоровья.

Риск некачественных и опасных продуктов

Во-первых, товары, продаваемые в палатках, зачастую могут быть некачественными и даже опасными. Часто овощи и фрукты, могут содержать нитраты и пестициды.

К тому же, чтобы изменить внешний вид плодов и сделать их привлекательнее, недобросовестные продавцы прибегают к краскам из аэрозольных баллончиков.

Это не только нечестно, но и чревато пищевыми отравлениями, особенно если такие «улучшенные» продукты попадают на стол детям или людям с хроническими заболеваниями.

Юридические риски при оплате переводом

Во-вторых, есть серьезная правовая сторона вопроса. Многие палатки работают нелегально, продают без документов и поддерживают «серые» схемы оплаты, пишет Газета.ру.

Если покупатель оплачивает товар переводом на карту неизвестного человека, он рискует не просто потерять деньги — такие переводы могут стать основанием для серьезных обвинений.

Человека могут заподозрить в финансировании терроризма. Объяснение простое: деньги, полученные на карту нелегального торговца, могут в конечном итоге попасть к преступникам.

В этом случае покупатель может оказаться в поле зрения правоохранительных органов и даже стать подозреваемым по уголовному делу.

Максимальное наказание за содействие терроризму — до 10 лет лишения свободы.

Ограничения и блокировка банковских счетов

Юристы и эксперты предостерегают: даже неосознанный перевод средств на карту может привести к серьезным проблемам.

Поэтому, если вы хотите купить что-то на рынке или у палатки, лучше всего платить наличными и выбирать только официальные точки продажи, где есть документы и налоговая отчетность.

С 1 июня действуют поправки в закон о противодействии отмыванию денежных средств, пишет сайт Банки.ру.

Росфинмониторинг получил полномочия блокировать подозрительные операции граждан на срок до 10 дней без необходимости получения судебного разрешения.

Данная мера, в основном, направлена на борьбу с так называемыми дропперами — лицами, с помощью карт которых обналичиваются деньги или производятся переводы похищенных средств.

Это значит, что если вы переводите деньги на карту неизвестного продавца из палатки, вы рискуете не только попасть под подозрение, но и столкнуться с заморозкой своих средств.

Как защитить себя и не остаться в неприятной ситуации?

Старайтесь покупать у проверенных продавцов с лицензией или в официальных магазинах и торговых точках.

Никогда не переводите деньги на карту незнакомым людям и тем более не используйте телефонные или онлайн-переводы, если не уверены в легальности продавца.

Будьте осторожны, если торговая точка выглядит нелегальной — палатки без документов, которые не соблюдают санитарные нормы, могут продавать опасный товар.

Такие меры помогут снизить риски пищевого отравления и юридических проблем, а также уберегут вас от неприятных последствий.

Так что даже маленький пакет картошки, купленный в палатке, может в итоге обернуться большими проблемами.