Борщ, гречка и селедка под шубой: какие советские блюда до сих пор рекомендуют диетологи

Научный подход к питанию и блюда, полезные вне времени.

Советская кухня, вопреки распространенным стереотипам, была основана на строгом научном подходе к гигиене питания. Ее главной целью было поддержание здоровья трудящихся, которые должны были активно участвовать в строительстве новой страны.

Это подчеркивает, что питание было неотъемлемой частью государственной политики, направленной на повышение производительности и улучшение жизни советских граждан.

Уникальная система питания

Как объяснила доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина порталу «Городовой», питание граждан СССР должно было быть простым, доступным и разнообразным.

«Советская кухня основана на научном подходе с точки зрения гигиены питания, где в основе была концепция поддержания здоровья трудящихся. Так как Советский Союз — это была молодая строящаяся страна, где работники должны были выполнять пятилетки за три года, соответственно питание тоже должно было способствовать сохранению здоровья и работоспособности».

Советская кухня вобрала в себя национальные традиции всех республик СССР, адаптировав их с учетом потребностей здорового питания. Такой подход позволил создать уникальную систему, предлагающую множество блюд, полезных и актуальных даже в современном рационе.

Злаки — основа рациона: польза для здоровья

Первый важный аспект советской кухни — это блюда на основе злаков. Манная, пшеничная, гречневая и овсяная каши были чрезвычайно популярны благодаря высокому содержанию клетчатки, витаминов группы B и минеральных веществ, таких как железо и магний.

Эти каши не только давали энергию, но и способствовали улучшению пищеварения и поддержанию здоровья нервной системы.

Гречка, например, обладает низким гликемическим индексом, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Это особенно важно для людей, страдающих диабетом или имеющих предрасположенность к этому заболеванию.

Гречка также является отличным источником железа, необходимого для нормального функционирования кровеносной системы.

Супы — источник здоровья и сытости

Второй важный элемент советской кухни — это первые блюда, или советские супы, которые обеспечивали длительное ощущение сытости. Особое место занимали борщ и щи, приготовленные с большим количеством овощей.

Овощи являются богатым источником антиоксидантов и клетчатки, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и улучшить работу кишечника.

«Борщ, приготовленный с добавлением свеклы и сладкого перца , фасоли , также может способствовать улучшению кровообращения благодаря высокому содержанию бетанина», — подчеркнула Мухина.

Свекла, благодаря своим полезным свойствам, давно используется в народной медицине для лечения различных заболеваний.

Бобовые — источник белка и клетчатки

Третьим важным аспектом советской кухни являются блюда на основе бобовых.

«Фасоль, горох и чечевица являются отличными источниками белка, витаминов и минералов, а также клетчатки, что способствует нормализации пищеварения и поддержанию здорового уровня холестерина», — отметила эксперт.

Белок, содержащийся в бобовых, необходим для строительства и восстановления тканей организма. Клетчатка помогает регулировать уровень сахара в крови и способствует выведению токсинов.

Бобовые являются важным элементом здорового питания, особенно для вегетарианцев и веганов, которые нуждаются в альтернативных источниках белка.

Советская кухня предлагает множество блюд, которые и сегодня могут быть полезными и актуальными в современном рационе. Простота, доступность и использование натуральных ингредиентов делают эти блюда не только вкусными, но и полезными для здоровья.