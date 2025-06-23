Борщ, гречка и селедка под шубой: какие советские блюда до сих пор рекомендуют диетологи

Советская кухня, вопреки распространенным стереотипам, была основана на строгом научном подходе к гигиене питания. Ее главной целью было поддержание здоровья трудящихся, которые должны были активно участвовать в строительстве новой страны.
Это подчеркивает, что питание было неотъемлемой частью государственной политики, направленной на повышение производительности и улучшение жизни советских граждан.
Уникальная система питания
Как объяснила доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина порталу «Городовой», питание граждан СССР должно было быть простым, доступным и разнообразным.
«Советская кухня основана на научном подходе с точки зрения гигиены питания, где в основе была концепция поддержания здоровья трудящихся. Так как Советский Союз — это была молодая строящаяся страна, где работники должны были выполнять пятилетки за три года, соответственно питание тоже должно было способствовать сохранению здоровья и работоспособности».
Советская кухня вобрала в себя национальные традиции всех республик СССР, адаптировав их с учетом потребностей здорового питания. Такой подход позволил создать уникальную систему, предлагающую множество блюд, полезных и актуальных даже в современном рационе.
Злаки — основа рациона: польза для здоровья
Первый важный аспект советской кухни — это блюда на основе злаков. Манная, пшеничная, гречневая и овсяная каши были чрезвычайно популярны благодаря высокому содержанию клетчатки, витаминов группы B и минеральных веществ, таких как железо и магний.
Эти каши не только давали энергию, но и способствовали улучшению пищеварения и поддержанию здоровья нервной системы.
Гречка, например, обладает низким гликемическим индексом, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Это особенно важно для людей, страдающих диабетом или имеющих предрасположенность к этому заболеванию.
Гречка также является отличным источником железа, необходимого для нормального функционирования кровеносной системы.
Супы — источник здоровья и сытости
Второй важный элемент советской кухни — это первые блюда, или советские супы, которые обеспечивали длительное ощущение сытости. Особое место занимали борщ и щи, приготовленные с большим количеством овощей.
Овощи являются богатым источником антиоксидантов и клетчатки, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и улучшить работу кишечника.
«Борщ, приготовленный с добавлением свеклы и сладкого перца , фасоли , также может способствовать улучшению кровообращения благодаря высокому содержанию бетанина», — подчеркнула Мухина.
Свекла, благодаря своим полезным свойствам, давно используется в народной медицине для лечения различных заболеваний.
Бобовые — источник белка и клетчатки
Третьим важным аспектом советской кухни являются блюда на основе бобовых.
«Фасоль, горох и чечевица являются отличными источниками белка, витаминов и минералов, а также клетчатки, что способствует нормализации пищеварения и поддержанию здорового уровня холестерина», — отметила эксперт.
Белок, содержащийся в бобовых, необходим для строительства и восстановления тканей организма. Клетчатка помогает регулировать уровень сахара в крови и способствует выведению токсинов.
Бобовые являются важным элементом здорового питания, особенно для вегетарианцев и веганов, которые нуждаются в альтернативных источниках белка.
Советская кухня предлагает множество блюд, которые и сегодня могут быть полезными и актуальными в современном рационе. Простота, доступность и использование натуральных ингредиентов делают эти блюда не только вкусными, но и полезными для здоровья.