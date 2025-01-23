Роскачество выявило нарушения у нескольких производителей зефира: петербургский «Лянеж» в списке

Роскачество провело исследование 20 торговых марок зефира после сообщений о массовых отравлениях россиян. Особое внимание уделили производителям из Санкт-Петербурга и Тульской области, чья продукция вызвала замечания.

Петербургские производители

Продукция под брендом «Лянеж», производимая ООО «Кондитерская фабрика „Нева“» в Санкт-Петербурге, оказалась в центре внимания. В зефире этого бренда было обнаружено незначительное превышение допустимого уровня мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). При этом опасных бактерий, таких как кишечная палочка, сальмонелла, дрожжи и плесень, не нашли.

Роскачество отметило, что Роспотребнадзор Санкт-Петербурга выпустил предостережение в адрес производителя с требованием усилить контроль за соблюдением санитарных норм.

Меры по исправлению ситуации

ООО «Кондитерская фабрика „Нева“» провело внутреннее расследование и приняло меры для устранения выявленных нарушений. Также торговая сеть «Глобус» сняла продукцию брендов «Лянеж» и «Белевский зефир» с реализации, пока производители работают над улучшением стандартов.

Результаты проверки других брендов

Отдельное внимание уделили зефиру под брендом «Жизель», ранее связываемому с массовыми отравлениями. Исследование показало, что опасения не подтвердились: мальтит, который был указан в составе, использовался строго по заявленным нормам.

Санкт-Петербургские производители на пути к улучшению

Санкт-Петербург давно славится своими кондитерскими традициями, и внимание к качеству продукции особенно важно для местных производителей. Меры, принятые ООО «Кондитерская фабрика „Нева“», направлены на восстановление доверия потребителей, пишет источник.

Чтобы выбрать качественный зефир, эксперты советуют:

Обращать внимание на состав и срок годности.

Покупать продукцию проверенных брендов.

Избегать изделий с поврежденной упаковкой.

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