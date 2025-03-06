Вторая волна «дубайского шоколада»: цены кусаются, но спрос растет

Высокая стоимость «дубайского шоколада» ставит вопрос: является ли это роскошью или просто дань моде?

В Петербурге снова набирает популярность «дубайский шоколад». Геосервис провел исследование цен на этот десерт в крупнейших городах России, показав значительный рост интереса к нему. За последние два месяца поисковые запросы на карте выросли на 20%, почти достигнув пиковых значений октября 2024 года.

Цены на «дубайский шоколад» в Петербурге и других городах

В Петербурге средняя стоимость 200-граммовой плитки «дубайского шоколада» составила 2300 рублей. Это значительно выше, чем в других городах. Например, в Ростове-на-Дону средняя цена — всего 1200 рублей.

Как сообщает «Деловой Петербург», в пятёрку городов с наиболее доступными ценами также вошли Воронеж (1400 рублей), Волгоград (1400 рублей), Нижний Новгород (1600 рублей) и Красноярск (1600 рублей). Напротив, дороже всего этот десерт обходится жителям Москвы — 4137 рублей за плитку.

Что такое «дубайский шоколад»?

«Дубайский шоколад» — это десерт ручной работы: шоколадный батончик или плитка с начинкой из кнафе (вытяжное тесто катаифи) и тахини (кунжутная паста), с добавками различных начинок. Изначально его можно было купить только в ОАЭ, но постепенно он появился и в российских магазинах.

Высокая стоимость объясняется, в первую очередь, ручной работой и использованием высококачественных ингредиентов.

Причины роста популярности

Рост популярности «дубайского шоколада» может быть объяснен несколькими факторами. Во-первых, это экзотичность и оригинальность десерта. Во-вторых, это высокое качество ингредиентов и ручная работа, что делает его более ценным в глазах покупателей. В-третьих, это возможность попробовать что-то новое и необычное, что всегда привлекает людей.

Сравнение с прошлым годом

Напомним, что в октябре 2024 года в Петербурге уже наблюдался рост спроса на «дубайский шоколад». Тогда горожане покупали более 100 плиток в неделю. Средняя стоимость плитки составляла 1894 рубля. Текущий рост цен может быть связан с сезонностью, изменением курса валют или повышением стоимости ингредиентов.

Цены актуальны на момент публикации.

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