Сосиски 1+1 и засада с шоколадом: какие скидки в «Пятерочке» ввели на майские праздники

Если бы майские каникулы были фильмом, то сцена из «Пятёрочки» — это та самая развязка, где герой узнаёт: картошка закончилась, но на полке вдруг морковь по 30 рублей. И ты такой стоишь с тележкой, как в немом кино.

Заходим, смотрим — лук по 70, огурцы по 74. Груша «Конференция» аж 299, но, за этот деликатес можно и раскошелиться. А рядом — скромная «Вильямс» за 179. Сильно проще, но тоже годится.

Морковь, кстати, отличная. Без изысков, без гнили, пишут люди. Свёкла идёт вторым номером — 68 рублей за не мытую и 99 — за мытую. Ну тут каждый сам решает, кому какая нужна.

Переходим к бытовой химии — и тут начинается «вечер прачки». Стиральные капсулы, порошки, гели — всё со скидками. Цены — как на старте распродажи в универмаге 90-х. Особенно приятно, что выбор есть и среди брендовых лотов.

Непродовольственный отдел тоже не разочаровал. Детское мыло за 54 — приятный бонус для тех, кто не готов тратиться на французские лаванды. В уходовой — гели, пасты, шампуни. Не люкс, но нормально.

А вот по напиткам — сюрприз: некоторые газировка с соком за 69. И «детское шампанское» в том же диапазоне. Кто-то будет смеяться, но ребёнку — праздник.

Порадовали хлебцы и пастила без сахара: хрустеть можно спокойно. А вот с шоколадом засада — распродажа есть, а по факту просто жёлтые ценники со старой ценой.

Что реально удивило — богатство на полке с сырами. Классика, сливочные, с плесенью — даже не верится, что это не витрина импортного гастронома. Колбаса и сосиски тоже по акции: особенно радует 1+1, и упаковки с сыром внутри, и «баварские» варианты. Кто любит сосиску утром — самое то, пишет россиянка, устроившая ревизию в магазине.

Ну и конечно, куда же без круп. Маш, нут, булгур, киноа — всё на месте. Даже рис особый под гарниры по адекватной цене. Плюс — немного консервации, банки с огурцами и томатами скучать не дадут.

Из грустного — в отделе с кофе и чаем скидок как не бывало. Всё стабильно, но без радости.