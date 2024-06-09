Самое красивое розовое озеро в России: где находится, чем уникально, и как его найти

В России много уникальных озер с иссиня-черной водой, лазурной, голубой и даже розовой. Последняя природная аномалия находится в Крыму и ежегодно привлекает миллионы туристов. Люди приезжают на место и делают потрясающие фотографии. Расскажем, где находится это чудо, и почему оно такого цвета.

Где находится и как добраться

Сасык-Сиваш, так называется озеро, простирается всего в 10 километрах от Саки и совсем недалеко от Евпатории. Добраться можно на личном транспорте. Ехать нужно до аквапарка «Банановая республика». Также подойдет и общественный: автобус (N 6, 6А, 9, 10, 13), маршрутка № 6, 1, 17, трамвай № 1, 4 и электричка. Они следуют из Евпатории и отвезут вас максимально близко к месту. Как вы сами видите, преград, чтобы увидеть аномалию, никаких нет.

Источник фото: Legion-Media

Чем уникально

Достопримечательность простирается на территории 75 квадратных метров, а длина самого водоема составляет 14 километров. Это самое большое из соленых озер Крыма и крупнейшее озеро полуострова. В розовый цвет вода окрашивается из-за водорослей Дуналиелла солоноводная. Интересно, что оттенок может меняться от пастельного до ярко-малинового. Лучше всего ехать туда в июле и августе. Именно в это время цвет максимально насыщенный как раз из-за цветения этих самых водорослей.

Розовую соль часто собирают, очищают, обрабатывают и делают специальные лампы. Они стоят в комнатах, испуская пары, помогающие нормализовать дыхание и вылечить заболевания, связанные с дыхательной системой. Некоторые люди самостоятельно пытаются взять с собой горсть такого порошка, но толку от него не будет. В необработанном виде пользы там с гулькин нос.

Под толщей солей на озере располагаются грязи. Они тоже лечебные и используются в санаториях для восстановления работоспособности опорно-двигательного аппарата. Вот ими можете обмазаться во время прогулки по Сивашу и постоять так хотя бы минут 15-20.

Источник фото: Legion-Media

Розовые озера Крыма

Не все знают, что на территории Крымского полуострова находятся около трехсот розовых водоемов. Сасык-Сиваш просто является самым крупным и популярным среди туристов. Есть и другие: Кояшское озеро, Чокракское, Тобечикское, «Красное» (Кызыл-Яр). Они становятся яркими именно в самые жаркие месяцы лета.

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Источник фото: Legion-Media