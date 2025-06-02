Увольнение как снятие стресса: как справиться с мыслями о постоянной смене работы

Мысли об увольнении посещают большую часть петербуржцев. Эксперт дала советы, как справиться с такими мыслями и найти себя.

В последнее время тема увольнений и смены работы для петербуржцев стала особенно актуальной — более 70 процентов жителей Северной столицы задумываются о переменах.

Часто это просто эмоциональные порывы, которые быстро проходят, но сам факт появления таких мыслей может внести в жизнь стресс.

Почему россияне думают об увольнении?

По последним данным, около двух третей россиян (68%) периодически задумываются об уходе с работы, хотя далеко не все решаются подать заявление.

Причины этих мыслей самые разные — от усталости и эмоционального выгорания до неудовлетворенности зарплатой и карьерными перспективами.

Эмоции играют большую роль: 41% россиян признаются, что увольнялись под влиянием сильных чувств — обиды, разочарования, гнева на начальство или коллег. При этом большинство спустя время считают свое решение правильным.

Что делать?

HR-консультант Зулия Лоикова рассказала «Городовому», как справиться с эмоциями и понять на своем ли ты месте.

«Самое важное — это порефлексировать и провести самоанализ, потому что иногда люди поддаются эмоциональному порыву. Что-то идет не так, и кажется — это катастрофа, а на следующий день вы уже можете поменять свою оценку. Можно вести дневник эмоций и записывать, что вызывает дискомфорт, чтобы потом все это прорабатывать», — советует эксперт.

Определить ценности

Зулия отмечает, что важно определить свои ценности и приоритеты, то есть понять, что лично для вас важно в работе. Например, стабильность, развитие, деньги, творчество или баланс личной жизни.

Ведь у всех свои приоритеты. Так станет проще можно понять, можно ли оставаться на прежнем месте работы или нет. Можно пройти тест на профориентацию.

«Пройдите карьерные тесты, посоветуйтесь с карьерным трекером, чтобы лучше понять свои склонности к подходящей сфере, вообще можно оценить свои навыки, насколько они профпригодны сейчас, на текущем рынке труда. Так вам будет проще и вы не будете строить иллюзии», — говорит HR-консультант.

Изучение и переход

После теста нужно изучить вакансии в тех областях, которые вам подходят, пообщаться с людьми, относящимся к данной профессии, узнать изнанку этой сферы. И уже потом переходить к постепенному переходу.

«Если не готовы сразу, то попробуйте параллельно развивать новые хобби. Вот сейчас очень развит поливоркинг, когда работают на основной работе, при этом еще в свободное время занимаются еще чем-то другим и постепенно переходят. Рассмотрите возможности внутреннего перехода внутри компании, в которой вы работаете. Иногда смена отдела решает проблему. Также попробуйте обсудить с руководством свои трудности. Возможно удастся изменить нагрузку, условия, график и так далее», — советует эксперт.

Кроме того, важно самим перезагружаться и отвлекаться от работы. Например, заняться спортом или медитацией.