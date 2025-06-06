Майонез — под запретом: врачи назвали худшие марки

Врачи предупреждают: популярные марки майонеза могут быть опасны для здоровья.

Майонез — любимый соус многих, но оказывается, не все марки одинаково полезны. Врачи выделили худшие марки майонеза, которые стоит употреблять с осторожностью или вовсе исключить из рациона. В списке оказались популярные бренды — «Махеев», «Слобода» и «Ряба».

Что нашли в составе: модифицированные крахмалы, заменители яиц и избыток сахара

Как пишет «Первый Московский», врачи заявили, что майонезы «Махеев», «Слобода» и «Ряба» обладают наибольшей опасностью и вредом для здоровья. Эти продукты содержат смесь модифицированных крахмалов, подсластителей, заменителей яиц и избытка сахара.

Модифицированные крахмалы могут вызывать проблемы с пищеварением и негативно влиять на микрофлору кишечника. Заменители яиц часто содержат искусственные добавки и консерванты, которые могут вызывать аллергические реакции. Подсластители и избыток сахара увеличивают калорийность продукта и могут способствовать развитию ожирения и диабета.

Есть ли альтернатива: какие марки майонеза выбрать вместо «опасных»?

Меньше вредных компонентов обнаружено в майонезах Mr.Ricco и «Домашний провансаль», однако медики рекомендуют употреблять их с осторожностью и не использовать повсеместно.

Лучший выход — готовить майонез дома: простой и безопасный рецепт

Вместо того, чтобы покупать готовый майонез, врачи рекомендуют готовить его дома. Это позволит контролировать состав продукта и избежать вредных добавок. Домашний майонез можно приготовить из оливкового масла, яиц, лимонного сока и специй.