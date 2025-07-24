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Рецепт не только для огурцов: как приготовить вкуснейшие малосольные помидоры

Опубликовано: 24 июля 2025 14:31
Помидоры
Рецепт не только для огурцов: как приготовить вкуснейшие малосольные помидоры
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

Лето — это время малосольных овощей, которые таким способом раскрывают свой вкус.

Малосольные огурцы давно занимают почетное место в традиционной кухне многих регионов, но мало кто задумывался, что такой способ засолки отлично подходит и для помидоров.

Малосольные томаты — это не только вкусная и быстрая закуска, но и прекрасная альтернатива привычным огурцам, позволяющая насладиться ярким ароматом и неповторимым вкусом летних овощей.

Благодаря особенностям приготовления они сохраняют яркость и свежесть, при этом приобретают легкую кислинку и пикантность, что делает их крепи для лучшего блюда и повседневных застолий.

Иван Кудряшов
Иван Кудряшов Шеф-повар

Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал «Городовому», как приготовить эту вкусную закуску.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Томаты 1 кг
Сахар 15 гр
Соль 30 гр
Чеснок 1 головка
Укроп 20 гр

Приготовление

  1. Томаты хорошо промыть под проточной водой;
  2. Наколоть овощи зубочисткой или вилкой в нескольких местах;
  3. Сложить томаты в банку или в полиэтиленовый пакет;
  4. Чеснок почистить, раздавить и нарезать произвольно;
  5. Укроп можно просто порвать руками;
  6. Отправить все ингредиенты к помидорам;
  7. Все вместе хорошо встряхнуть;
  8. Оставить помидоры в холодильнике на 2-3 дня.

Этот простой и быстрый способ засолки позволяет сохранить свежесть и раскрыть аромат томатов.

Попробовав малосольные помидоры, вы сможете смело экспериментировать и добавлять что-то свое.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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