Рецепт не только для огурцов: как приготовить вкуснейшие малосольные помидоры

Малосольные огурцы давно занимают почетное место в традиционной кухне многих регионов, но мало кто задумывался, что такой способ засолки отлично подходит и для помидоров.
Малосольные томаты — это не только вкусная и быстрая закуска, но и прекрасная альтернатива привычным огурцам, позволяющая насладиться ярким ароматом и неповторимым вкусом летних овощей.
Благодаря особенностям приготовления они сохраняют яркость и свежесть, при этом приобретают легкую кислинку и пикантность, что делает их крепи для лучшего блюда и повседневных застолий.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Томаты
|1 кг
|Сахар
|15 гр
|Соль
|30 гр
|Чеснок
|1 головка
|Укроп
|20 гр
Приготовление
- Томаты хорошо промыть под проточной водой;
- Наколоть овощи зубочисткой или вилкой в нескольких местах;
- Сложить томаты в банку или в полиэтиленовый пакет;
- Чеснок почистить, раздавить и нарезать произвольно;
- Укроп можно просто порвать руками;
- Отправить все ингредиенты к помидорам;
- Все вместе хорошо встряхнуть;
- Оставить помидоры в холодильнике на 2-3 дня.
Этот простой и быстрый способ засолки позволяет сохранить свежесть и раскрыть аромат томатов.
Попробовав малосольные помидоры, вы сможете смело экспериментировать и добавлять что-то свое.