От Пскова до Туапсе: лучшие города для посещения на майские выходные — самое то для путешествия на авто

Планируете автопутешествие на майские праздники? Дмитрий Попов, автоэксперт и путешественник, в беседе с «Городовым» поделился самыми интересными маршрутами для коротких поездок на 4 выходных — с природными красотами, музеями и секретными остановками.

Для любителей природы — Карелия и Рускеала

Если хочется провести праздники на свежем воздухе, Попов советует отправиться в Карелию. Особенно впечатлит горный парк Рускеала с его мраморными каньонами, подземными пещерами и водопадами.

«Во-первых, не так далеко от Питера, а во-вторых, потрясающая красота, пещеры, карьеры, добыча мрамора, сам природный парк», — отметил эксперт.

На обратном пути стоит заехать в Приозерск, чтобы полюбоваться природой Ленинградской области.

Для ценителей истории — Белоруссия

Тем, кто интересуется советской историей, Дмитрий Попов рекомендует отправиться в Минск, где майские праздники проходят особенно торжественно.

«В Минске очень интересно. Это музей военной техники и истории Великой Отечественной войны "Линия Сталина", шикарный музей авиационной техники под Минском», — рассказал он.

Кроме того, стоит посетить Брестскую крепость и мемориальный комплекс Хатынь — правда, эти места требуют моральной подготовки из-за тяжёлой тематики.

В самом Минске Попов советует заглянуть в уютный музей «Белоруссия в миниатюре», чтобы составить план дальнейших поездок по стране.

Для любителей древности — Псков и Новгород

Тем, кто предпочитает старорусскую историю, стоит обратить внимание на Псков и Великий Новгород. В Пскове — монастыри, соборы и уникальная архитектура, а также удобное расположение для выездов в Пушгоры, к могиле Пушкина, и в Тригорское.

«В Пскове хорошо остановиться как на базе, а из него выстреливать по окрестностям», — отметил автоэксперт.

В Новгороде стоит посетить знаменитый Новгородский кремль и местные музеи.

Южные маршруты — Ростов, Краснодар, Новороссийск

Тем, кто хочет отправиться на юг, Попов советует проехать через Ростовскую область, избегая магистрали М4, а петляя через станицы и небольшие поселки.

«Это очень интересно, такой колорит южно-русский, что просто потрясающе по восприятию и эмоциям», — рассказал он. От себя отметим станицу Старочеркасскую, Азов и Таганрог — эти места стоят того, чтобы сделать крюк.

Кроме того, в списке рекомендуемых маршрутов — Воронеж, Тула, Смоленск, Севастополь, Симферополь, Гомель и Туапсе.

Итог

Маршрутов для короткого майского путешествия на автомобиле немало — от северных пейзажей Карелии до южного колорита Кубани. Главное — заранее продумать маршрут, забронировать жильё и подготовить автомобиль к дороге.