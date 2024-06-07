Не только кинжалы и тарелки: что привезти из Дагестана в качестве сувенира

Из Дагестана можно привезти не только сочные фотокарточки и впечатления. Чтобы запомнить поезду на всю оставшуюся жизнь, многие покупают сувениры. Подскажем, чем славится этот район и во сколько вам обойдется папаха, нож или тарелка. А еще дадим полезные советы, как сэкономить денег на рынке.

Что привезти

Прекрасным подарком из Дагестана станет папаха. Эта традиционна шапка из овчины или каракуля до сих пор является важным головным убором у местных джигитов. Дома можно устраивать тематические вечеринки и фотографироваться в ней. Друзьям точно понравится. Стоит такой сувенир в среднем 1500 рублей.

Источник фото: legion-media

Если столько денег у вас нет, то возьмите джурабы. Так называются колоритные носочки (вязаны гольфы). Они точно пригодятся в России. Греют ноги они просто великолепно.

Практически в каждом магазине для туристов лежат ножи и кинжалы. Ими гордятся дагестанские кузнецы. Они вырезают на металле специальные орнаменты и сами шьют кожаную кобуру. Подарок уникальный. Заказать, кстати, можно и гравировку. Цена варьируется от 2500 до 7000 рублей в среднем.

Источник фото: legion-media

Керамику тоже берут путешественники весьма часто. Такие изделия изготавливаются не на огромных заводах, а вручную мастерами. Особенно славится этим село Балхар. Купить можно не только чайничек или кувшин, но и фигурку человека, животного. В среднем за такое изделие придется отдать 1500 рублей, но если поторговаться, и то меньше.

Полезные советы

Обязательно торгуйтесь на рынке. С вероятностью в 99% цену вам обязательно снизят, если вы будете добродушны, веселы и игривы. В Дагестане таких любят и с удовольствием пойдут вам на встречу. Таким людям, кстати, нередко местные зазывалы сами делают подарки. Так что с рынка или магазина можно уйти не только с красивой расписной тарелкой, но еще кучей магнитов, открыток или браслетов.

Помните, что не все сувениры, которые вам понравились, можно вывозить за границу. Это товары, которые представляют историческую ценность, например, религиозные книги, ценные украшения, редкие музыкальные инструменты.

Вывезти можно будет максимум пять килограммов рыбы (даже в вакуумной упаковке) и 250 граммов осетровой черной икры. Это еще при условии, что она будет в официальной упаковке из магазина и со всеми чеками.

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Источник фото: legion-media