«В Голландии такого нет»: что удивило иностранца в российских детских садах

Мужчина отдал на воспитание двоих детей и не может перестать восхищаться.

Когда голландец впервые отдал своих детей в детский сад в России, он ожидал обычной адаптации, но получил настоящий культурный опыт. Теперь, спустя годы, его младший сын завершил садик, и папа решил рассказать, что его поразило, восхитило и даже научило за это время.

1. Сроки начала: дети дома дольше — и это ценно

В Голландии малышей нередко отдают в ясли уже в 3 месяца — декрет там короткий, а работа зовёт. В России ребёнок идёт в садик примерно в 3 года, когда заканчивается декрет.

И, как признаётся сам отец, это позволяет ребёнку дольше быть рядом с мамой — и это прекрасно.

2. Еда: горячие завтраки, каши и компот

Никаких бутербродов! В российских садах детей кормят четыре раза в день, и не просто закусками, а полноценными блюдами — с горячими кашами, супами, котлетами и компотом.

Это особенно поразило голландца, признаёт он с улыбкой. Да, в Голландии еда проще, но вкусное и тёплое питание в саду он называет настоящей заботой.

3. Дневной сон: даже в 6 лет — и дети привыкают

Дневной сон до 7 лет в России — обычное дело. В Голландии — почти нонсенс. Но оказалось, дети легко адаптируются: спят в будни — не спят в выходные. И ни у кого нет стресса.

4. Воспитатели — герои

«Я еле справляюсь с двумя детьми, а у них 25!» — удивляется отец. В отличие от голландской практики сменных и гибких графиков, в российских садах воспитатели работают с раннего утра и до самого вечера. И делают это с теплотой, терпением и невероятным трудолюбием. Уважение — без границ.

5. Праздники и выпускные

Песни, стихи, поделки, ракетные старты и белки из бумаги — всё это кажется мелочами, пока не увидишь глаза ребёнка, который гордо показывает, что сделал своими руками. В Голландии такие праздники редкость, а в России — душевная традиция.

Выпускной в садике — почти как в школе. Танцы, подарки, цветы воспитателям и стихи, после которых сложно не прослезиться.

«В Голландии такого нет. Да, дети поют и делают поделки, но без праздников».

Для голландца это было неожиданно, ведь в Нидерландах дети уходят из сада по одному, в разное время — и никаких «прощаний». А тут — целое событие, которое навсегда остаётся в памяти.

За годы, пока его дети были в российском детском саду этот папа понял главное: садик — это не просто место, куда водишь ребёнка, это часть жизни всей семьи.

Здесь взрослеют дети, но вместе с ними учатся и родители. Учиться видеть заботу, замечать труд, ценить простые, но тёплые моменты. И в этом смысле российский детский сад стал для него не только открытием — а настоящей школой жизни.