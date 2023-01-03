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Проблемы с костюмом чуть не погубили известного актера
По данным, предоставленным избирательной комиссией Якутска, на выборах мэра города одержал победу кандидат от «Единой России» Евгений Григорьев.
О разводе с фотомоделью Аленой Гавриловой 40-летний певец объявил в середине мая.
В среду руководство московского футбольного клуба «Спартак» распространило пост, что подана жалоба о нарушении этики на руководителя петербургского «Зенита» Александра Медведева. Тот ответил, что у людей нет чувства юмора.
Артист предупредил поклонников, что ситуация в стране очень серьезная.
Юлия Проскурякова считает, что Игорь Николаев мог подхватить болезнь во время авиаперелета.
Примадонна поздравила давнего друга с днём рождения.
Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет Турции и террористических формирований. Об этом изданию «Известия» рассказал директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
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