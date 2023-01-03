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Александр Михайлов

Спорт
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
В среду руководство московского футбольного клуба «Спартак» распространило пост, что подана жалоба о нарушении этики на руководителя петербургского «Зенита» Александра Медведева. Тот ответил, что у людей нет чувства юмора.  
09 июл 2020 19:25
Общество
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС РФ в Сирии
Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет Турции и террористических формирований. Об этом изданию «Известия» рассказал директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
28 фев 2020 14:22
Шоу-бизнес
Куда сходить на выходных и при этом не замерзнуть? Гид по самым интересным событиям Петербурга 15-16 октября
Замерзли? Это не повод проводить выходные дни дома под одеялом. Предлагаем альтернативные варианты пассивному отдыху перед телевизором: киноночь Тома Хэнкса, занимательные, но не тривиальные
14 окт 2016 17:34
Шоу-бизнес
Фестиваль спектаклей в нетеатральных пространствах «Точка доступа: Театр в городе»
21 августа – 6 сентября 2015 года в Санкт-Петербурге впервые пройдет фестиваль спектаклей в нетеатральных пространствах «Точка доступа: Театр в городе». «Точка доступа:
28 июл 2015 11:33
Город
Полина Гагарина выступит на жеребьевке ЧМ-2018 в Петербурге
Церемония жеребьевки к отборочному этапу Чемпионата мира по футболу-2018, которая пройдет в эти выходные в Петербурге, обещает стать грандиозным праздником – по крайней мере, если учесть количество
22 июл 2015 15:23
Шоу-бизнес
«Звезды Дорожного радио» зажгли в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
14 декабря в Ледовом дворце состоялась IV Народная премия «Звезды Дорожного Радио» Зрителей приветствовал поистине  выдающийся  состав исполнителей за всю историю фестиваля. Лауретами премии
18 дек 2014 14:17
Эксклюзив
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