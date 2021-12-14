Государственная дума приняла закон об организации публичной власти в субъектах России. Как сообщает РИА Новости, во вторник депутаты одобрили законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Документ был внесен в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. В первом чтении его приняли еще в начале ноября.
Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении с двух до трех лет максимального срока лишения свободы за частое вождение автомобиля в нетрезвом виде. Документ размещен в электронной базе.
Госдума приняла законопроект, который приведет регулирующие выборы и референдумы документы в соответствие с поправками в Конституцию.
Госдума приняла в третьем — заключительном — чтении закон, гарантирующий неприкосновенность бывшим российским президентам и их семьям. Такая информация появилась в базе данных нижней палаты парламента.
Прокуратуре могут вернуть право возбуждать уголовные дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.
В Государственную Думу внесены проекты законов, предусматривающие санкции за призывы и действия по отчуждению территорий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству.
Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект, определяющий наказание за попытки отчуждения территорий Российской Федерации. Ранее соответствующая поправка была внесена в Конституцию.
В среду, 8 июля, первый пакет законопроектов для осуществления поправок внесут в Государственную думу. Как уточнил председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, они будут касаться наказания за нарушение территориальной целостности страны, передает «ТАСС».
День голосования за Конституцию Российской Федерации сделают выходным.
Глава комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что увеличение возрастного ценза при продаже спиртного противоречит Конституции Российской Федерации.
В Госдуме разработали пакет поправок по регулированию споров между дачными соседями.
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности нарушителей карантинного режима.
Умышленное заражение коронавирусом приравняют к терроризму в России, об заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет ТАСС в среду, 25 марта.
В Государственную Думу поступил законопроект об усилении ответственности граждан в случае нарушения ими условий карантина.
Депутаты Государственной Думы Российской Федерации одобрили проект закона, который предусматривает введение уголовной ответственности за нарушения, допущенные в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».
В Государственной Думе прокомментировали поправку в Конституцию России, согласно которой действующий Президент страны получает право на участие в новых выборах на высший пост в государстве.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник внесет несколько поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, заявил его председатель Павел Крашенинников.
По сообщению «РИА Новости», ко второму чтению в Госдуме представлены новые поправки в проект Конституции. Автор поправок – глава комитета по законодательству Павел Крашенинников и сенаторы Клишас, Косачев, депутат Макаров.
Глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о законопроекте, предусматривающем уголовную ответственность за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Данный законопроект в пятницу, 28 февраля, внесли в нижнюю палату. Об этом сообщает «Regnum».
В Федерации профсоюзов объяснили, как будет тарифицироваться для работников дополнительный выходной 22 апреля.