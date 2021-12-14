Все новости / Павел Крашенинников

Павел Крашенинников

Политика
Госдума приняла закон об организации публичной власти в регионах
Государственная дума приняла закон об организации публичной власти в субъектах России. Как сообщает РИА Новости, во вторник депутаты одобрили законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Документ был внесен в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. В первом чтении его приняли еще в начале ноября.
14 дек 2021 15:52
Общество
В ГД внесли проект об ужесточении наказания за повторное пьяное вождение
Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении с двух до трех лет максимального срока лишения свободы за частое вождение автомобиля в нетрезвом виде. Документ размещен в электронной базе.   
05 апр 2021 18:41
Политика
Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президентам
Госдума приняла в третьем — заключительном — чтении закон, гарантирующий неприкосновенность бывшим российским президентам и их семьям. Такая информация появилась в базе данных нижней палаты парламента.
09 дек 2020 15:18
Политика
Прокуратуре могут вернуть право возбуждать уголовные дела
Прокуратуре могут вернуть право возбуждать уголовные дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.
28 июл 2020 13:21
Политика
В Госдуму внесены законопроекты о штрафах за призывы к отчуждению территорий
В Государственную Думу внесены проекты законов, предусматривающие санкции за призывы и действия по отчуждению территорий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству.
15 июл 2020 13:53
Политика
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект, определяющий наказание за попытки отчуждения территорий Российской Федерации. Ранее соответствующая поправка была внесена в Конституцию.  
14 июл 2020 19:03
Политика
Отчуждение российских территорий приравняют к экстремизму
В среду, 8 июля, первый пакет законопроектов для осуществления поправок внесут в Государственную думу. Как уточнил председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, они будут касаться наказания за нарушение территориальной целостности страны, передает «ТАСС».
08 июл 2020 12:25
Депутат прокомментировал идею повысить возрастной ценз при продаже алкоголя
Глава комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что увеличение возрастного ценза при продаже спиртного противоречит Конституции Российской Федерации.
22 май 2020 14:44
Общество
В России причинение смерти из-за нарушения карантина приравняют к терроризму
Умышленное заражение коронавирусом приравняют к терроризму в России, об заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет ТАСС в среду, 25 марта.
25 мар 2020 12:48
Общество
Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе голосования по Конституции
Депутаты Государственной Думы Российской Федерации одобрили проект закона, который предусматривает введение уголовной ответственности за нарушения, допущенные в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».
17 мар 2020 13:38
Политика
В Госдуме отмену ограничений президентских сроков назвали переходной нормой
В Государственной Думе прокомментировали поправку в Конституцию России, согласно которой действующий Президент страны получает право на участие в новых выборах на высший пост в государстве.
11 мар 2020 08:07
Общество
Комитет Госдумы скорректирует поправку к Конституции о детях
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник внесет несколько поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, заявил его председатель Павел Крашенинников.
10 мар 2020 10:04
Общество
Новые поправки к Конституции могут запретить иностранное гражданство у прокуроров
По сообщению «РИА Новости», ко второму чтению в Госдуме представлены новые поправки в проект Конституции. Автор поправок – глава комитета по законодательству Павел Крашенинников и сенаторы Клишас, Косачев, депутат Макаров.
02 мар 2020 15:39
Общество
За нарушения на голосовании по Конституции предусмотрят уголовную ответственность
Глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о законопроекте, предусматривающем уголовную ответственность за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Данный законопроект в пятницу, 28 февраля, внесли в нижнюю палату. Об этом сообщает «Regnum».
28 фев 2020 15:42
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