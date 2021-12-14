Павел Крашенинников

В Госдуму внесены законопроекты о штрафах за призывы к отчуждению территорий

В Государственную Думу внесены проекты законов, предусматривающие санкции за призывы и действия по отчуждению территорий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству.