Поддержка автопрома: в Госдуме хотят расширить программу субсидирования автокредитов

Депутаты Государственной Думы предложили продлить действие программы льготного автокредитования до 2030 года. Соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина направили депутат Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова. Текст обращения имеется в распоряжении ТАСС.
Расширение программы субсидирования
Депутаты предлагают не только продлить сроки действия программы, но и расширить ее действие. В частности, планируется предоставить субсидии в размере 25% стоимости автомобиля гражданам, проживающим на территориях Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях. Кроме того, предлагается распространить льготы на жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Льготы для обладателей почетных званий
Еще одно предложение — включить в круг лиц, имеющих право на субсидии, граждан с почетными званиями федерального уровня, предоставив им субсидии в размере 30% от стоимости автомобиля. Это позволит поддержать людей, внесших значительный вклад в развитие страны. Данная инициатива направлена на улучшение доступности автомобилей для различных категорий граждан.
Эффективный инструмент поддержки автопрома
В обращении отмечается, что государственная программа субсидирования приобретения автомобилей зарекомендовала себя как эффективный инструмент поддержки отечественных автопроизводителей. Предоставляемые субсидии «оказали значительное влияние на увеличение спроса на легковые автомобили и их доступность для граждан РФ», — считают депутаты.
Продление и расширение программы может оказать положительное влияние на автомобильную отрасль и экономику страны в целом.
Цель инициативы
Главная цель предлагаемых изменений — сделать приобретение автомобилей более доступным для различных категорий граждан, особенно в регионах с особыми условиями проживания.
В настоящее время действие программы ограничено 2026 годом и содержит ряд условий, которые ограничивают круг потенциальных заемщиков. Депутаты считают, что расширение программы позволит увеличить продажи отечественных автомобилей и поддержать отечественное автопроизводство.
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