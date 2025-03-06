Поддержка автопрома: в Госдуме хотят расширить программу субсидирования автокредитов

Депутаты надеются, что их инициативы будут рассмотрены и поддержаны.

Депутаты Государственной Думы предложили продлить действие программы льготного автокредитования до 2030 года. Соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина направили депутат Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова. Текст обращения имеется в распоряжении ТАСС.

Расширение программы субсидирования

Депутаты предлагают не только продлить сроки действия программы, но и расширить ее действие. В частности, планируется предоставить субсидии в размере 25% стоимости автомобиля гражданам, проживающим на территориях Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях. Кроме того, предлагается распространить льготы на жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Льготы для обладателей почетных званий

Еще одно предложение — включить в круг лиц, имеющих право на субсидии, граждан с почетными званиями федерального уровня, предоставив им субсидии в размере 30% от стоимости автомобиля. Это позволит поддержать людей, внесших значительный вклад в развитие страны. Данная инициатива направлена на улучшение доступности автомобилей для различных категорий граждан.

Эффективный инструмент поддержки автопрома

В обращении отмечается, что государственная программа субсидирования приобретения автомобилей зарекомендовала себя как эффективный инструмент поддержки отечественных автопроизводителей. Предоставляемые субсидии «оказали значительное влияние на увеличение спроса на легковые автомобили и их доступность для граждан РФ», — считают депутаты.

Продление и расширение программы может оказать положительное влияние на автомобильную отрасль и экономику страны в целом.

Цель инициативы

Главная цель предлагаемых изменений — сделать приобретение автомобилей более доступным для различных категорий граждан, особенно в регионах с особыми условиями проживания.

В настоящее время действие программы ограничено 2026 годом и содержит ряд условий, которые ограничивают круг потенциальных заемщиков. Депутаты считают, что расширение программы позволит увеличить продажи отечественных автомобилей и поддержать отечественное автопроизводство.

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