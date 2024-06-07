Плюсы и минусы нудизма: насколько это нормально, и почему так сильно порицается обществом

Нудисты уже давно не прячутся по кустам у моря и не скрывают свое весьма странное на первый взгляд увлечение. Сейчас любителей обнаженного тела встречают с распростертыми руками во многих странах мира и отелях, специально создавая им идеальные условия.

Тысячи туристов путешествуют по миру, заезжая в особые места. Но какие у натуризма есть плюсы и минусы? Быть может кто-то пожелает присоединиться к этой большой компании. Раскладываем все по полочкам.

Плюсы нудизма

Несомненно, огромным плюсом нудизма является красивый и ровный загар. На теле вы не увидите ни одной жуткой полоски от верха или низа купальника. Тело будет равномерно золотистое или коричневатое в зависимости от того, насколько вы хотите загореть

Многие так ищут себе партнера, причем, не на одну ночь, а на всю жизнь. Человеку важно, чтобы его возлюбленный или возлюбленная разделяли это увлечение, ведь далеко не каждый может такое принять и понять. На пляжах для нудистов многие заводят знакомства, после женятся и обзаводятся детьми. Нудизм действительно сплочает.

Источник фото: Legion-Media

Меньше места будет и в чемодане для поездок. Вам не нужно брать с собой в тур огромное количество купальников, плавательных шорт, парео или накидок. Просто вышли к морю или бассейну — и уже наслаждаетесь результатом. Нудисты могут с собой брать ручную кладь и не переживать, что их багаж где-то потеряется в дороге.

Нудисты не зацикливаются на своей фигуре, как это делают обычные люди. Они принимают тело таким, каким создала его природа. Это психологически легче. Такие люди намного увереннее себя чувствуют в обществе, легко заводят новые знакомства. Они не будут стыдиться лишней складки на животе или целлюлите на бедрах. Боди-позитивчики считают себя самыми красивыми и сексуальными на этой планете.

Минусы нудизма

Минуты тоже имеются. В первую очередь это общественное порицание, если пляж не специально огражденный для подобных туристов. Не все люди хотят видеть рядом с собой полностью обнаженных мужчин, женщин. Много среди нудистов и пенсионеров. Для детей такая встреча и вовсе может стать психологической травмой.

Если среди нудистов сложилась пара, то из-за этого они могут и ругаться. Например, юноша во время ругани вполне может припомнить, что на его возлюбленную и ее грудь смотрели десятки других мужчин. Это повод для ревности.

Источник фото: Legion-Media

Нудисты закаливаются, позволяя дышать своему телу, но такое может и иметь свои минуты. Посидев на камне без одежды вы легко подхватите инфекцию или воспаление. Лечиться придется долго и дорого. Внимательно следите за ветром и не мерзните. До добра это не доведет.

Есть вероятность, что вас сфотографирует какой-нибудь нерадивый папарацци и опубликует снимок в Сети или журнале. Ничего с ним сделать вы не сможете, если он щелкнул вас, спрятавшись в кустах. Согласитесь, не очень бы хотелось демонстрировать свои части тела на столь широкую публику.

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Источник фото: Legion-Media