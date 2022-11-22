Он сильно изменился внешне.
Звезда раскрыл всю правду.
Больше артисты так никогда вместе и не работали.
Продюсер рассекретил постыдную слабость эпатажного певца.
Продюсер и хореограф шоу «Танцы» на ТНТ запомнил эстрадную артистку как человека, который не ценит чужой труд.
Молодой хореограф, который успел поработать с певицей Аллой Пугачевой, так и не определился в личной жизни.
Ведущий «Модного приговора» переживает, что они совсем не стараются выглядеть хорошо.
От ведущей шоу «Алена, блин!» не так-то просто скрыть какую-то информацию.
Звездный скандалист переоценил свои силы, приняв вызов от сына основателя группы «На-На».
Объявлены победители шоу «Танцы со звездами».
Действия зрителей танцевального проекта вызвали негодование у народной артистки России
Общественная организация запретила народному артисту России заниматься любимым хобби
Коллега Николаева заявила, что артист всячески бойкотировал работу над шоу «Танцы со звездами»
Зрители подозревают, что партнеров объединяет не только участие в танцевальном проекте
Зрителей смутило неадекватное поведение Ангелины Миончинской
Актер поддерживал коррумпированного политика
Последний сезон «Танцев со звездами» вызвал негодование поклонников шоу
Участие в танцевальном телепроекте окаалось для народной артистки России роковым
Российский артист балета назвал своих главных претендентов на победу
Зрители танцевального проекта раздосадованы новым сезоном