Шоу «Танцы со звездами»

Зал-трансформер расчитан на 507 мест.
В 2025 году шоу «Алые паруса» посмотрели 45 млн человек.
Концерт пройдет в пятницу, 29 мая.
Ключевым театром в карьере Дмитрия Лысенкова стад Александринский театр Санкт-Петербурга, но его профессиональная деятельность не ограничивалась одним учреждением.
С какими последствиями стокнутся артисты?
Фестивальный Петербург — это бесконечный праздник, который дарит уникальные впечатления круглый год.
Впервые на празднике выступит водный театр.
Певец вспомнил прошлое и выдал свои тайны.
Последний сезон «Танцев со звездами» вызвал негодование поклонников шоу
Ролик с поющей под фонограмму исполнительницей обсудили пользователи сети
Во времена "нулевых" на телевидении не было такого количества молодежных шоу, cериалов и реалити, как сегодня. Любая премьера встречалась на ура — ведь и Вк с Инстаграмом тоже не было. А что делать после школы, если заняться нечем? Смотреть любимый сериал!
Когда мы смотрим на знаменитых людей, мы иногда забываем, что они не сверхлюди и тоже когда-то были детьми. Через детские фотографии можно получить представление о том, как они жили и росли, прежде чем попасть на красную дорожку. Какие же они все милые, когда были совсем маленькими!