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Шоу «Танцы со звездами» - последние новости

Шоу-бизнес
Вчера и сегодня: как сейчас выглядят повзрослевшие юные актеры из сериалов двухтысячных Вчера и сегодня: как сейчас выглядят повзрослевшие юные актеры из сериалов двухтысячных
Во времена "нулевых" на телевидении не было такого количества молодежных шоу, cериалов и реалити, как сегодня. Любая премьера встречалась на ура — ведь и Вк с Инстаграмом тоже не было. А что делать после школы, если заняться нечем? Смотреть любимый сериал! 
23 янв 2020 13:36
Шоу-бизнес
Трогательное зрелище: 13 голливудских звезд на детских фото Трогательное зрелище: 13 голливудских звезд на детских фото
Когда мы смотрим на знаменитых людей, мы иногда забываем, что они не сверхлюди и тоже когда-то были  детьми. Через детские фотографии можно получить представление о том, как они жили и росли, прежде чем попасть на красную дорожку. Какие же они все милые, когда были совсем маленькими!
16 янв 2020 11:53
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