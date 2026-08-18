Шоу «Танцы со звездами»

Трогательное зрелище: 13 голливудских звезд на детских фото

Когда мы смотрим на знаменитых людей, мы иногда забываем, что они не сверхлюди и тоже когда-то были детьми. Через детские фотографии можно получить представление о том, как они жили и росли, прежде чем попасть на красную дорожку. Какие же они все милые, когда были совсем маленькими!