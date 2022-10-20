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Театр «Современник»

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В возрасте 78 лет ушла из жизни вдова Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская
На 79-м году жизни не стало народной артистки России Анастасии Вознесенской. Звезда фильма «Гараж» и «Майор Вихрь» умерла менее чем через год после кончины своего мужа актера Андрея Мягкова. Печальные известия 14 января сообщили в МХАТ им. Чехова.
14 янв 2022 13:48
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