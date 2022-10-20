Театр «Современник»

В Сети появились редкие снимки.
Артист сгорел быстро, но ярко.
Театральный деятель уверен, что информация не вполне соответствует действительности.
Артист не скрыл своего истинного отношения к бывшему начальству.
Под закат жизни любимая актриса имела близкие отношения только с театром.
Артистка не видит в этом ничего странного или опасного.
Пожилая артистка не желает скоропостижного завершения своей карьеры.
Известный своей любовью к горячительному актер был буен и невоздержан в подпитии.
Актер поделился ретро-снимками основательницы театра «Современник».
Законодательница трендов активно пытается «прорваться» на экран.
Картину снова показывают на большом экране.
Это первое появление актрисы на публике за последние недели.
Общественность настаивает на замене памятника народной артистки СССР
На 79-м году жизни не стало народной артистки России Анастасии Вознесенской. Звезда фильма «Гараж» и «Майор Вихрь» умерла менее чем через год после кончины своего мужа актера Андрея Мягкова. Печальные известия 14 января сообщили в МХАТ им. Чехова.
Народный артист России едва не лишился «минуты славы»
В Интернете начали активно обсуждать рьяное выступление артистки
Сегодня, 18 февраля, на 83-м году жизни скончался популярный советский и российский актер Андрей Мягков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Московский художественный театр имени Чехова.
Певица обновила имидж по возвращении в Россию.
Худрук театра проигнорировал обвинения в свой адрес.
По слухам, актриса не нашла общий язык с новым руководителем театра.