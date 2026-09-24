Театр «Современник»

На несколько дней город на Неве превратился в главную культурную площадку планеты.
Танцевальные навыки Константина Райкина — результат сочетания самообучения, опыта в Щукинском училище и природной энергетики, а не профессионального хореографического образования.
В Санкт-Петербурге есть несколько знаковых мест, где в разное время жил Александр Пушкин.
Художники и писатели были не просто наблюдателями, а активными творцами городской мифологии.
Здесь есть место, где живопись вышла за пределы холста.
Архитектурный парадокс площади Островского: когда русский стиль вошел в моду.
Изводил дворян и их спутниц.
Все знаковые события дня: от первого моста до толпы, тащившей кинозвезду.
Под слоем штукатурки и афиш прячется история, начавшаяся под звуки органа, а не микрофона.
Здесь искусство было частью быта, а зрители — частью спектакля.
День, когда в Петербурге рождались империи ювелирного искусства и фармацевтические знания.
События, которые оставили след в истории города.
Башня поэтов и литературный центр города.
Режиссер зарекался работать с дебоширом, теперь протянул ему руку помощи.
Вдохновлялся Северной столицей, но жить в ней ему было тяжело.
История Екатерины Дашковой — яркий пример женщины, опередившей свое время и проявившей необычайные таланты в сложную эпоху.
Их творчество продолжает вдохновлять и восхищать многие поколения.
Удивительные события, которые сделали Петербург уникальным.
Свои евнухи в средней полосе не было.
Мероприятий очень много!