Городовой / Театр «Современник»

Театр «Современник» - последние новости

Новости Петербурга Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга
Музыка Шостаковича, тайны «Манежа» и гости из города-побратима: что происходит на Культурном форуме в Петербурге Музыка Шостаковича, тайны «Манежа» и гости из города-побратима: что происходит на Культурном форуме в Петербурге
На несколько дней город на Неве превратился в главную культурную площадку планеты.
24 сен 2026 11:54
Новости Петербурга Интересные факты Истории
Легендарные петербурженки: чем отличилась Екатерина Дашкова — женщина, опередившая свое время Легендарные петербурженки: чем отличилась Екатерина Дашкова — женщина, опередившая свое время
История Екатерины Дашковой — яркий пример женщины, опередившей свое время и проявившей необычайные таланты в сложную эпоху.
06 мар 2025 18:46
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Никакой горячей воды: как правильно мыть сухофрукты и почему - лайфхак Новости Петербурга
1 горсть доломитовой муки на грядки осенью — и почва мягкая, плодородная, без лишних затрат Полезное
Как включат отопление - сразу же: раскладываю лаврушку по батареям - осенний лайфхак Новости Петербурга
В России появились покупатели жилья, которые могут остаться без квартир и денег: кто в зоне риска Полезное
Едем на Фестиваль фонтанов в Петергоф: как доехать без пробок и что нужно знать Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное