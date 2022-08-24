Французский дом моды Hermès еще в 80-х годах выпустил лимитированную коллекцию сумок Birkin.
Громкие разводы светских львиц до сих пор обсуждают в СМИ.
Псевдоним играет важную роль для артиста: он должен быть ярким и запоминающимся.
Был бы спрос, а предложение появится.
Он проработал там семь лет.
«Золотой голос России» до сих пор не встретил свою единственную
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов обошли американцев, но уступили французам — спортсмены завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Об этом сообщает РИА Спорт.
Российский сноубордист Виктор Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры. Сегодня 35-летний двукратный олимпийский чемпион взял бронзу на параллельном гигантском слаломе, после чего сделал эмоциональное заявление. Его слова приводят «Ведомости».
Российский сноубордист Виктор Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры. Сегодня 35-летний двукратный олимпийский чемпион взял бронзу на параллельном гигантском слаломе, после чего сделал эмоциональное заявление. Его слова приводят «Ведомости».
Сборная России выиграла золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Подробности сообщает РИА Новости.
Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин признался, что он и его супруга Наталья Сенчукова не испытывают проблем с деньгами. Заявление о "последней тысяче" в кармане оказалось шуткой.
Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил усложнить порядок выдачи лицензии на полуавтоматическое оружие. Об этом он заявил в ходе заседания правительства с президентом России Владимиром Путиным 13 мая.
После стрельбы в казанской школе российский президент Владимир Путин распорядился в экстренном порядке проработать новые правила оборота оружия. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «ТАСС».
В четверг, 29 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды победителям премии «Армеец года – 2021». Церемония была приурочена к 98-летию образования ЦСКА. Министр выразил слова благодарности присутствовавшим на мероприятии ветеранам, которые были удостоены золотых наград на той Олимпиаде.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала скорый ответ США на санкции, передает РИА Новости.
Певица похвасталась неожиданным отпуском в Дубае.
Инстадива поэкспериментировала с новым оттенком волос.
Солнцев решил высмеять моду 20-летней давности.
На это намекнула невеста Бруклина Бекхэма.
Девочка любит светскую жизнь и участвует в челленджах.