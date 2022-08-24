Все новости / Виктор Золотов

Виктор Золотов

Шоу-бизнес Григорий Лепс Константин Кинчев Александр Маршал Дима Билан Николай Басков Михаил Круг Лев Лещенко Александр Малинин
Обнародованы настоящие фамилии Круга, Кинчева и Маршала
Псевдоним играет важную роль для артиста: он должен быть ярким и запоминающимся.
30 июл 2022 12:05
Общество
Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро Олимпиады-2022 в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов обошли американцев, но уступили французам — спортсмены завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Об этом сообщает РИА Спорт.
14 фев 2022 10:47
Спорт
Виктор Уайлд объявил о завершении карьеры после завоевания бронзы на Олимпиаде-2022
Российский сноубордист Виктор Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры. Сегодня 35-летний двукратный олимпийский чемпион взял бронзу на параллельном гигантском слаломе, после чего сделал эмоциональное заявление. Его слова приводят «Ведомости».
08 фев 2022 13:32
Спорт
Виктор Уайлд объявил о завершении карьеры после завоевания бронзы на Олимпиаде-2022
Российский сноубордист Виктор Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры. Сегодня 35-летний двукратный олимпийский чемпион взял бронзу на параллельном гигантском слаломе, после чего сделал эмоциональное заявление. Его слова приводят «Ведомости».
08 фев 2022 13:25
Шоу-бизнес
Хотели поиздеваться: жаловавшиеся на бедность Рыбин и Сенчукова сознались в обмане
Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин признался, что он и его супруга Наталья Сенчукова не испытывают проблем с деньгами. Заявление о "последней тысяче" в кармане оказалось шуткой. 
06 окт 2021 13:09
Политика
Золотов поддержал идею повышения возраста для покупки оружия до 21 года
Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил усложнить порядок выдачи лицензии на полуавтоматическое оружие. Об этом он заявил в ходе заседания правительства с президентом России Владимиром Путиным 13 мая.   
13 май 2021 18:48
Происшествия
Путин потребовал ужесточить правила владения оружием после стрельбы в Казани
После стрельбы в казанской школе российский президент Владимир Путин распорядился в экстренном порядке проработать новые правила оборота оружия. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «ТАСС».
11 май 2021 13:11
Общество
Шойгу наградил спортсменов премией «Армеец года»
В четверг, 29 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды победителям премии «Армеец года – 2021». Церемония была приурочена к 98-летию образования ЦСКА. Министр выразил слова благодарности присутствовавшим на мероприятии ветеранам, которые были удостоены золотых наград на той Олимпиаде.
30 апр 2021 09:58
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